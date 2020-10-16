САРВЕР И ЕГО ЖЕНА

16.10.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ. Верхняя иллюстрация — картина Леонтия Довбуша «Здание бывшего Театра Сарвера»

Госархив Брестской области продолжает радовать новыми находками.

Просматривая одну из папок, обнаружил, что легенда нашего города Михаил (Моисей) Сарвер, владелец и директор Театра Сарвера в Бресте-над-Бугом, 8 августа 1922 года вступил в брак с Еленой Берг, дочерью Гирша и Леи, уроженки г. Волковыска 1899 г. В той же папке обнаружилось и ее фото в легитимации.

Сие событие засвидетельствовал раввин Волковыска Яков Брестовицкий. А через несколько дней, 19 августа того же года, в театре 23-летнего Сарвера был заявлен концерт знаменитой певицы Надежды Плевицкой! Но это уже отдельная история, о которой еще предстоит рассказать…

– Источник: ГАБО 2-1-220