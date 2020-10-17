Брестский Курьер

Поддерживаем статус Бреста как самого зеленого города страны? Продолжаем общественное обсуждение дома на НабережнойОбщество

Поддерживаем статус Бреста как самого зеленого города страны? Продолжаем общественное обсуждение дома на Набережной

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17.10.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фотоснимки разных периодов и времен года

Председатель брестского горисполкома Александр Рогачук утвердительно заявил о таком статусе – цитирую по недавней информации из СМИ о размещении газона у Брестской крепости, по прежним высказываниям о сохранении зеленой функции Городского сада  и другим. А вот подходит ли под такой статус строительство элитного жилья «Жемчужина Бреста» в зоне Набережной?

Подробнее – об обращениях и ответах

Итак, прошло лето, прошли выборы, проходит осень, а тумана над «жемчужиной» у реки не меньше. Жители Набережной пишут коллективные письма против строительства многоэтажного жилого дома с наворотами в  водоохранной зоне, ходят на прием к депутатам и большим чиновникам, ищут специалистов для независимой экспертизы затеянного строительства на берегу Мухавца. Ждут обещанного собрания.

Начну с последнего по времени коллективного обращения жителей  прибрежного района (ул. Интернациональная и К. Маркса) 11 сентября – во время проведения личного приема граждан Помощником Президента РБ,  инспектором по Брестской области Маркевичем А.М. Верхней строкой в письме, переданном на приеме, была такая – «О несогласии жильцов со строительством многоквартирного элитного жилого дома по ул. Карла Маркса 90, 92, 94 в г. Бресте».

В нем отмечалось, что многочисленные предыдущие коллективные обращения по этому вопросу в Брестский горисполком не были засчитаны в протоколе об общественном обсуждении, хотя ответы на них от официальных лиц были получены.

Во всех обращениях повторялось требование о проведении собрания с жителями – властей и специалистов. Очень много у людей вопросов о безопасности строительства элитного жилья в береговой зоне, об ухудшении качества жизни соседних домов, о неэкологичности такого строительства в природоохранной приречной зоне, которую все предыдущие городские планы застройки позиционировали как общегородскую зеленую зону отдыха.

При встрече жителей с помощником Президента Маркевичем А.С. устно проговаривались эти главные вопросы и некоторые конкретные положения по недостаткам канализации 14-этажек на ул. Интернациональной.

На встрече присутствовали ведущие специалисты горисполкома и руководство застройщика –  ООО «Продом».

И вот 30.09.2020  пришел письменный ответ зампреда горисполкома Якубовского Н.С. В письме был дан ответ только на прикладной вопрос о канализации (в пределах своей компетенции?): «…принято решение по замене канализационных выпусков жилого дома». И действительно во дворе дома №15 по ул. Интернациональной появилось несколько рабочих с лопатами, началось какое-то движение.

Все главные вопросы обращения в ответе Якубовского не присутствуют. Как нет упоминания и о дате проведения устно обещанного Маркевичем А.С. собрания жителей с властями и застройщиком – в начале ноября.

И что на нем будет обсуждаться, если начнется стройка? А тот факт, что уже все жильцы старых частных домов на берегу согласились на отселение и получили новое жилье, говорит о том, что строители могут рыть нулевой цикл.

Еще ранее в ответах чиновников сообщалось о проведении государственной строительной экспертизы; каковы ее результаты – хотелось бы знать брестчанам. И проведены ли экологическая и археологическая экспертизы?

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Вопросы на засыпку?

В нескольких публикациях, в 2019 году на сайте «Реальный Брест», затем летом 2020 года на сайте «Брестский курьер», говорилось о богатом прошлом этого исторического места Набережной, о чем свидетельствуют бетонные останки архитектурных объектов, исторические послевоенные фотографии этих объектов в более полном виде, закрытый плитой люк в подземные коммуникации, наконец, присутствие некоего шестиугольного сооружения на карте 1852 года. По воспоминаниям старожилов и свидетельству историков, на высоком берегу Мухавца в первой половине XX века проживало еврейское сообщество, возможно, еще ранее здесь было сакральное шестиугольное сооружение, от которого осталось каменное основание.

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Фрагмент карты с данным участком

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Праздник Крещение в 30-е гг. ХХ ст. Фотограф запечатлел именно данный участок Бреста

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Останки бетонного сооружения прежних времен

Как узнали брестчане, проектанты «Продома» вначале задумали элитный дом на сплошном фундаменте, а затем разделили его на две части, заложив меж ними подземный паркинг. Может, шестигранный камень помешал?

Недопустимо, чтобы историю срыла «бульдозерная» археологическая экспертиза. Как недопустимо и то, чтобы элитное строительство стерло зеленый ландшафт прибрежной зоны исторического центра Бреста.

Если не устарели нормы, то прибрежная зона – это 50 м. от реки, а водоохранная – 600 м. В них не должно быть крупного, со сваями строительства, и не только по вышеназванным причинам, но и по причине небезопасности возведения многоэтажного жилья в приречном грунте.

Этот участок набережной был выигран частной фирмой-инвестором на не замеченных городской общественностью аукционных торгах – вроде бы для пользы и благоустройства Бреста. Однако вряд ли многоэтажный элитный жилой дом да еще с объектом общественного питания и бытового назначения, с паркингом на 40 машиномест – то, что здесь надо. Если уж украшать берег, то какими-то легкими строениями и сохранением ландшафта, облагораживанием зеленой зоны отдыха для всех горожан.

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Фото сверху данного зеленого уголка — сделано три года назад

Поспешили – утвердили

Как же легко и элегантно в год Тысячелетия Бреста – 2019-й – был изменен «Генеральный план г. Бреста, утвержденный Указом Президента РБ от 28 июля 2003 года (в редакции Указа Президента РБ от 12.02. 2019 №46 «Об изменении Указа Президента РБ»).

И вот уже «Детальный план исторической части г. Бреста, включая мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» утвержден решением Брестского горисполкома от 29.05. 2019 №745.

Мне, неспециалисту, как и большинству горожан, непонятно, как столь быстро (до утверждения «Детального плана…») разработан градопаспорт земельного участка (объект №191) и утвержден решением горисполкома от 04.03.2019 года, и на его основании совершено проектирование элитного жилого дома.

Эти указы-решения я цитирую по ответу от 22.07.2020 главного архитектора Бреста Николая Власюка на обращение брестчан.

В ответе немало других обоснований для строительства дома на Набережной Бреста.

Оказывается, «…в соответствии с подпунктом 5.1 поручений Премьер-министра Республики Беларусь, данных 30 июня 2020г. по итогам доклада Министра архитектуры и строительства, Брестским горисполкомом и облисполкомом обеспечено соответствие архитектурно-планировочной концепции жилого комплекса сложившемуся облику застройки Набережной р. Мухавец». И Министерство культуры РБ согласно на проведение строительных работ.

Наверху все заинтересованные лица услышали друг друга и дали добро. И не услышали, не слышат голоса снизу – брестчан, которые требуют не формального, а подлинного общественного обсуждения строительства дома на Набережной.

Кстати, был такой дом на набережной в Москве, для важных государственных чинов, писателей, военных. Про него прозаик Юрий Трифонов написал известный роман «Дом на набережной», и в нем – свидетельства неблагополучия судеб жильцов этого элитного дома, несмотря на их обеспеченность и статус.

Стоит ли в наше демократичное время навлекать дурную славу на наш Брест?

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