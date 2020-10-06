Виктор Мондальский, педагог, журналист и историк Бреста

06.10.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ

МОНДАЛЬСКИЙ Виктор Адам (Mondalski Wiktor Adam), сын Виктора (4 июля 1884 Краков – 28 апреля 1930) – польский педагог, журналист, писатель, издатель, редактор нескольких общественно-политических изданий в Бресте-над-Бугом.

Был автором ряда книг, среди которых: «Brześć Podlaski» (1927), «Legiony w zimie 1915-16», «Ostojacy», «Z trzecim pułkiem Legionów» и других.

Эта книга о Бресте, пожалуй, лучший памятник Виктору Мондальскому. Ее несложно найти в интернете…

В Первую мировую войну Виктор Мондальский служил во 3-м уланском полку в Польских Легионах в звании сержанта, редактировал «Tygodnik Okopowy» («Окопный еженедельник»). Участвовал в военных действиях на Карпатах, в Полесье и Волыни.



После войны работал учителем, был организатором и преподавателем, затем директором Гимназии Полесского Научного Общества в Бресте-над-Бугом (1922-1928). С 1924 был издателем и редактором еженедельника «Kresy Ilustrowane» в Бресте-над-Бугом.

Редакция располагалась по адресу: ул. 3 Мая (ныне Пушкинская), 38. Там же была типография, которою он владел. Также Виктор Мондальский редактировал «Kurier Poleski» и «Poleski Glos Codzienny» (1926), критиковавший местную власть, что, возможно, стало причиною его дальнейшего расставания с Брестом-над-Бугом.

В 1929-30 он был директором лицея в Турку в Велькопольске. Ему удалось за короткий срок вывести лицей из финансовых затруднений, но 28 апреля 1930 года Мондальский умер.

Виктор Мондальский, начало 20-х.

Жена Виктора Мондальского — Янина

Янина Мондальская с сыном Янушем

— Источник фото: Государственный архив Брестской области.