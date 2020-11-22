Читаем все! Что нужно делать каждый день

Хотя бы 15 минут в день. Так мало? Но и этого времени у многих немецких семей, оказывается, нет, говорит актуальное исследование. Печально, ведь речь идет о важном.

Есть такой день в Германии — День чтения вслух, по-немецки — Vorlesetag. Он отмечается по всей стране и всегда в третью пятницу ноября. В 2020 году получилось символично — 20 ноября. В этот день о важной роли книг в развитии ребенка говорят многие и много. Праздник чтения был инициирован немецкими фондами Zeit, Stiftung Lesen и Deutsche Bahn Stiftung и проводится уже с 2004 года. Сегодня из-за пандемии коронавируса в программе, конечно, в основном онлайн-мероприятия. Среди известных чтецов, которые порадуют детей и взрослых, наряду с актерами и актрисами — бывший нападающий сборной ФРГ Томас Мюллер (Thomas Müller) и ведущий игрок мюнхенской «Баварии».

Томас Мюллер

Он будет читать вслух «Как я стал профессиональным футболистом». Ну как такое можно пропустить!

Зачем устраивать День чтения вслух

А зачем вообще нужен такой особенный день? «Это важный день, — считает Ульрике Шёнхерр (Ulrike Schönherr), библиотекарь со стажем. — Мы хотим привлечь больше внимания к этой теме». Незадолго до самого праздника его главные организаторы — фонды Zeit и Deutsche Bahn Stiftung — опубликовали исследование, результаты которого скорее огорчают, чем радуют. Треть немецких родителей читает своим детям редко. Почему? Почти половина из тех, кто читает редко, честно признались, что у них просто нет времени и есть более срочные дела по домашнему хозяйству. А половина заявили о том, что они полагаются на других: в саду или в школе ведь детям тоже читают.

«Это исследование показывает, что у родителей нет желания или времени, — комментирует специалист по детской и юношеской литературе Шёнхерр. — Нехваткой времени можно, конечно, все оправдать. А еще есть семьи, которые говорят, что у них просто не хватает книг. Но ведь возможности достать литературу сегодня есть у каждого». Тем более в эпоху интернета. Например, на сайте Einfachvorlesen.de для чтения вслух совершенно бесплатно предлагают интересные истории на немецком языке, дополненные яркими картинками.

Ульрике Шёнхерр

Хотя бы раз в год полезно напоминать о том, что книги должны быть в жизни ребенка обязательно, считают организаторы Дня чтения вслух. Будь то традиционная книга или цифровая — формат не имеет большого значения. «Чтение вслух — очень важная составляющая, — уверена руководитель отдела литературы для детей и юношества в городской библиотеке Дельменхорста. — Это важно для развития речи, становления личности, для фантазии и воображения, воспитания терпимости и приобретения социальных качеств. А главное — для словарного запаса ребенка». Как показывают многочисленные исследования, достаточно уделить 15 минут в день чтению вслух и уже можно достигнуть многого.

Как лучше читать

Когда лучше читать, у опытного библиотекаря Ульрике, которая также входит в жюри престижного конкурса на немецкую премию в области детской литературы, нет золотого правила: «Днем или на ночь, пока сам не заснешь вместе с ребенком или только перед сном, строго по 15 минут, — каждая семья выбирает для себя свой путь. Главное, чтобы чтение вслух стало ритуалом», — подчеркивает Ульрике Шёнхерр. Cамое ценное, что вы можете подарить ребенку, — свое время и внимание, а чтение вслух — отличная возможность провести время с пользой и душевно, уверен немецкий эксперт из нижнесаксонского Дельменхорста, который в 2018 году получил звание «Особенного города, где читают вслух». А читают вслух здесь везде. До короны, конечно, в год было более 200 мероприятий. Чтения проходили в общественном транспорте, в часовне на кладбище, в магазине нижнего белья (разумеется, речь идет здесь не о детской литературе).

Чтение вслух — полезный семейный ритуал

Сегодня, в День чтения вслух библиотеки в этом городе, к сожалению, закрыты. Нижняя Саксония — единственная федеральная земля, которая на данный момент из-за локдауна закрыла все городские библиотеки для посещения. В других землях они закрыты частично или продолжают работать. Ульрике и ее коллеги стараются не расстраиваиться. И они с нетерпением ждут встречи со своими юными посетителями и слушателями. Во времена до короны в городскую библиотеку каждый день приходила группа дошкольников или учеников начальных классов, для которых устраивался сеанс чтения вслух. Летом, между двумя локдаунами, в городе прошла необычная акция — автокинотеатр для детей. Под открытым небом на самых разных игрушечных автомобилях и велосипедах дети приехали, чтобы услышать увлекательную историю, которую сопровождали яркие картинки на большом экране.

«Когда вы читаете детям, самое главное — поддерживать диалог с ними, задавать вопросы, принимать участие в обсуждении, — говорит Ульрике. — Дарить радость, заражать их юмором и весельем». Сегодня, 20 ноября, это предстоит делать футболисту Томасу Мюллеру, но родителям не стоит забывать, что завтра уже их очередь — и не меньше 15 минут!

Deutsche Welle