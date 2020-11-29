КОНСТАНТИН СИМОНОВ В БРЕСТЕ

Вчера, 28.11, отмечалось 105-летие со дня рождения Константина Симонова. Писатель не раз навещал Брест, упоминаемый в его стихах «Майор привез мальчишку на лафете…» и «Песне фронтовых корреспондентов» («От Москвы до Бреста…»). А вот как вспоминал о нем брестский журналист и литератор В.П.Россихин в своих памятных записках «Все уж так сложилось» (Брест, 2002).

«В Бресте проходили съемки художественного фильма по сценарию К.Симонова («Бессмертный гарнизон»), и я лично наблюдал один из эпизодов. На улице Буденного и К.Маркса – напротив бани – довоенная эмка, осветители, операторы с камерами в момент, когда комиссар отказывается от выхода из окружения.

Толпа горожан, дети смотрят на все это, а режиссер вновь и вновь заставляет повторить эту сцену: то света мало, солнце за тучку ушло, то шаг не тот у актера и т.п.

Поглядев на все это действо, пошел в драмтеатр, где объявлена была встреча К.Симонова и П.Бровки с жителями города. О К.Симонове не знал, вероятно, только ребенок дошкольного возраста, а П.Бровка был один из старейших ведущих и талантливых поэтов Белоруссии.

Задолго до встречи зал был полон. Большинство молодежи улыбалось, волнение ожидания захватило всех.

К.Симонов перед тем, как начать читать свои стихи, кратко рассказал о новой книге, из которой прочел стихотворение «Хлеб». И вновь коротко о другом стихотворении, его истории и вновь читка. Глубоко запало в сердце его стихотворение «Новогодняя ночь в Токио» (1945). Читая, он вышел из-за трибуны, потом вновь перебрал листки на ней, смотрел записки, что шли потоком из зала, и вновь читал, читал: «Бонской республике», «Случай в стране чужой», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Открытое письмо». Два последних читал по просьбе слушателей. Потом был «Дом в Вязьме» – это стихотворение я воспринял как адресованное происходящему, настоящему и будущему.

Задали вопрос: «Почему не пишете лирических стихов?». Он ответил, что разве это не лирика, о чем он только что прочел? Отвечая по роману «Товарищи по оружию», он подробно рассказал, как работал над ним. После этого прочел «Первая любовь».

Читал, улыбаясь верхней губой, и это его красило, а в зале много молодых улыбающихся женщин, им читаются стихи, они их переживают, любят автора.

Затем он объявил, что прочтет кое-что из сатирического, из последней книжки. И стал читать «Жил да был человек…», после чего «Друг-приятель», «Улыбка», чем и закончил свое выступление и поблагодарил за теплый прием.

После К.Симонова выступил П.Бровка. Читал стихи он хорошо, умеет владеть аудиторией, и слушать его не устаешь.

Шел 1956 год…»