«В пространстве осени» – все поры года и жизни художника. Масштабной выставкой в Бресте отметил свое 70-летие Николай Гурщенков

06.11.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

5 ноября в центральном выставочном зале Бреста открылась авторская выставка живописи и графики Николая Гурщенкова, приуроченная к 70-летнему юбилею художника. И эта выставка стала открытием многожанрового творчества Николая Гурщенкова, работы которого до этого зрители видели только в коллективных экспозициях.

А еще ранее горожане и гости Бреста любовались на улице Советской большими историческими фресками, росписями в музеях города и райцентров, в школах и библиотеках – но не всегда знали, что Николай Гурщенков – автор этих работ.

После окончания Белорусского театрально-художественного института художник работал на Гомельской земле. А с 1990 года переехал на родину супруги – на Брестчину, и здесь вложил все свои таланты в благородное украшение наших городов.

Мне хочется уточнить, что оно стало общим способом существования семьи Гурщенковых. Глава семьи, член Союза художников с 1987 года, Николай осуществлял монументальные проекты, много сил отдавал и организационной работе в Брестском отделении Союза художников РБ, которое возглавлял в 2010-2013 годах, трудился художником Областного краеведческого музея. Наконец, не оставлял мольберта и кисти, станковой графики, постоянно выставлял свои новые полотна и листы.

А супруга, мастер декоративно-прикладного искусства, член СХ РБ с 1989 года, Антонина Гурщенкова ткала гобелены, занавесы, панно, которые украсили Брестский театр драмы, музеи, общественные интерьеры Бреста и других городов.

Дочь родителей-художников Алеся Гурщенкова впитала интерес к искусству с младых ногтей, получила художественное образование и стала скульптором. Ее работы – памятники Афанасию Брестскому у Свято-Симеоновского собора в областном центре, Якубу Коласу в Ганцевичах и другие – говорят сами за себя. Как и сотворчество с талантливым скульптором Павлом Герасименей, супругом.

Вот так невольно, начав с Николая Игнатьевича Гурщенкова, рассказалось обо всей семейной грибнице двух поколений. А есть и третье – пятилетний внук Алеша, который растет на радость родным.

Полнота и разнообразие юбилейной выставки удивила коллег Николая Гурщенкова – об этом говорил Лев Алимов, открывший для себя удивительный колорит пейзажей, который органичен неброской и мягкой природе южной Беларуси, душевному складу художника.

Но и городские пейзажи по-своему дышат этим «Пространством осени» – такое название я встретила у нескольких полотен на авторской выставке. А еще у этого пространства есть поэзия тишины – это также я взяла из авторского названия одной из картин.

О богатстве воздуха в пейзажах высказалась психолог Дина Самусевич, как и о чудесной атмосфере в семье Гурщенковых, которые идут одной дорогой, помогая состояться друг другу.

Директор выставочного зала Екатерина Шевченко отметила, что на юбилейной выставке разместилось почти 70 работ Николая Гурщенкова – а если приплюсовать уличные росписи и оформление интерьеров общественных мест, то получится много больше, и это плодотворная осень художника.