Брестский Курьер

Беларусь рискует превратиться в государство Оруэлла (видео-обращение граждан Бреста)Общество

Беларусь рискует превратиться в государство Оруэлла (видео-обращение граждан Бреста)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest

Обращение граждан Бреста, обеспокоенных эскалацией насилия в Беларуси

 

Ещё в рубрике:

Ответить

Copyright © 2011-2015 ООО Редакция газеты "Брестский Курьер"