Беларусь рискует превратиться в государство Оруэлла (видео-обращение граждан Бреста)

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Магазины
По старым ценам стартует продажа живых ёлок в Бресте - от 70 до 200 тысяч рублей
Сразу 2 магазина дьюти фри открылись в помещении Брестского ж/д вокзала
Льняное масло – забытое золото
Предновогодняя ярмарка стартует в Бресте 3 декабря
Кафе и Бары
«Овсянка», сэр!
Кафе «5 колец» в Бресте: «стараемся радовать и удивлять…»
Вкусно, как у бабушки! Приглашает брестское кафе "Веста"
Приятного аппетита всем желает брестское кафе «Академия»!
Транспорт
На шаг, опережая случай
Заработать любой ценой
В Барановичах арестовали 7, а в Бресте 1 машину за нелегальную перевозку пассажиров через сервис заказа такси «Максим»
Разговор с «Брестгортрансом»
Политика
Розы для Лилии
Больше двадцати Снегурочек. Брестчанин Борис Бухтеев 60 лет играет Деда Мороза
Сын уроженки Бреста определял современный облик Варшавы
УРОЖЕНЕЦ БРЕСТА БЫЛ «КРЕСТНЫМ ОТЦОМ» ДОНАЛЬДА ТУСКА
Общество
Бюро дежурного репортёра
КУПЛЯЙЦЕ БЕЛАРУСКАЕ! ЧТО И ЗАЧЕМ?..
История одного конфликта. Кто виноват?
Как чиновники людям отвечают
Как транспортируются "отходы" из Бреста в Белоозерск
Туризм и отдых
Продается яхта, которая обошла пол-Европы
По Стыру на катамаране «Надежда»
Крымские пограничники спасли пятерых белорусов с терпящей бедствие яхты из Бреста
На берегу озера Меднянского детям не нужны интернет и мобилы
Здоровье
Мама ребенка с инвалидностью: “У моей дочки есть чему поучиться: как быть открытым и не думать о том, что скажут окружающие”
Аптечное дело в Бресте живет и развивается на протяжении 500 лет
Как уберечься от «инфекций любви»
Эпидемия кори в Брест-Литовске
Образование
«Душа в заветной лире» звучала в День лицеев в Брестском лицее им. А. С. Пушкина
Юные чтецы прошли «Экватор»
Учителя Русской гимназии в Бресте-над-Бугом
«Славны были наши деды» -- кадеты Бреста изучают историю и продолжают лучшие традиции
ЖКХ
Нужны ли нам субботники?
Закон и молчание, или снова о хаус-мастерах
ХАУС-МАСТЕРА. АФЕРА
Двор, цветочница, шлагбаум…
Экология
Почему в Бресте становится больше пней?
Старый зеленый друг лучше новых двух
Плакали березы и те неравнодушные брестчане, кто видел, как их рубили
В Бресте у Мухавца засохли красавицы липы и граб-краснокнижник. Сами по себе или с чьей-то помощью?
Персоны
Культура
Концерты
Новый концертный сезон открыла Брестская областная филармония
«Любимому городу…» -- подарок от Брестской филармонии
В зеркале музыки отражалась поэзия в зале Брестской филармонии
Живые истоки родной речи Брестчины услышали на этноконцерте «Рух зямлi»
Выставки и Презентации
«В пространстве осени» – все поры года и жизни художника. Масштабной выставкой в Бресте отметил свое 70-летие Николай Гурщенков
«Конструктивный разговор» – старый Брест глазами молодых
Ищите женщину в культурном пространстве «МИР» на осенней выставке «LA FEMME»
Немного солнца в холодном дожде: на областной выставке «Берестейская палитра»
Театр и Кино
Ветер для огня любви, или Полесское наваждение на брестской сцене
К Международному Дню Театра - вспомним брестских артистов былых времен
Под Новый 2019 год БАТД добавил волшебства на сцене
Путь в Куропаты по «Желтому песочку» кинематографа
Афиша
Когда был счастлив Обломов? О премьерном спектакле БАДТ
Самый яркий фестиваль весны пройдет в Бресте 22 апреля
Paweł Kaczmarczyk AUDIOFEELING TRIO выступят в Бресте 21 ноября
Увага! Усім "Без матора" па Берасцю
Экономика
Бизнес и финансы
velcom | A1 запустит бесконтактные платежи через приложение v-banking
Мартинович: «Когда я перечитываю прекрасные нормы декрета «О цифровой экономике», я вспоминаю феномен НЭПа»
«Привлекательнее, чем в США». Топ-менеджер – о подписанном декрете
Страховка «от посадки». Предложат ли бизнесу откупиться от уголовной ответственности?
Промышленность
Поможет ли реструктуризация одному из ведущих градообразующих предприятий в Брестской области?
Стабильная работа в надежной компании!
Белорусско-испанское предприятие «Белкельме» собираются ликвидировать
В свободных зонах жизнь продолжается
Cтроительство
В Лунинце появятся улицы Быкова и Короткевича
Первая линия Брест-Литовска: История строительства внешнего фортового пояса Брестской крепости
Новоселье без шампанского, или Квартирные сквозняки
«Эледи-групп» и его руководитель в кризис не унывают
Агросектор
Дзе тыя «разгильдяйство и бесхозяйственность»?
«Деревни будущего» должны появиться в каждой области Беларуси
Снова взялись за село. Проблемные аграрные хозяйства обещают «подтянуть»
Дожинки-2017 в Беловежском.
ЧП и Криминал
История
Избранное
Литинститут – 40 лет спустя и навсегда. Осенние сборы выпускников в Москве
Поручик Сталин
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ «БК»
Пейсах (Пол) Новик - о послевоенном Бресте
Народные мемуары
ДОМИК В БРЕСТ-ЛИТОВСКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
ПАМЯЦЬ СЭРЦА
Владимир Губенко. Последний эшелон из Тэвлей
МЕРА ЖИЗНИ: Семейная хроника брестского рода Синкевичей
Люди и Годы
Новые мазки в картину семейной памяти о войне добавила баба Лена – уроженка Кобринского района
Мария Кебадзе, теща Бубы Кикабидзе, родом из Брест-Литовска
Судьба Ростислава Никитина, сына героя Первой мировой
Семья Бич на перепутьях времен
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Беларусь рискует превратиться в государство Оруэлла (видео-обращение граждан Бреста)
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Обращение граждан Бреста, обеспокоенных эскалацией насилия в Беларуси
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Камни, шумовые гранаты и пострадавшие. Как прошел второй день массовых протестов в Бресте
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«Церковь вне политики, она просто говорит правду». Диакон Дмитрий Павлюкевич — о Евангелии и честных выборах в Беларуси
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Выходные дни посвятили Дню Бреста
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Водно-зеленый каркас Бреста задумали украсить «жемчужиной». А окрестные жители против
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