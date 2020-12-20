Звезда скульптора Анатолия Артимовича светит в Брестской крепости-герое

20.12.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

!8 декабря в Бресте, в центральном выставочном зале ООКЦ на Советской, открылась персональная выставка скульптора, художника и педагога Анатолия Артимовича, Заслуженного деятеля искусств Беларуси, посвященная его 80-летию. После Минска, где осенью прошли масштабные юбилейные выставки Мастера, первым «Избранное» из них увидел Брест.

«Избранное» – таково название и, разумеется, наполнение выставки ведущего скульптора республики. И в то же время, ядро выставки сохранено – более 90 работ, по словам куратора отцовской экспозиции Ивана Артимовича, вмещает самые важные направления его творчества. Это модели скульптурных композиций, два десятка постеров с известными скульптурами и памятниками, наконец, 61 графический рисунок, в которых в концентрированном виде – мыслеобразы, идеи, темы, которые вынашивались последние пять лет, а может, осмыслялись всю жизнь и готовы перетечь в глину, бетон, металл.

Как в 1965 году эскизный проект «Звезды» – входной группы в Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» – воплотился в камень и открывает дорогу к Цитадели, стал ее символом. Пусть этот проект коллективный, не авторизованный, но история знает своих героев.

По мнению брестского художника Льва Алимова, Заслуженного деятеля искусств РБ – это лучшее пластически-архитектурное решение во всем мемориальном комплексе. Вход вместе со «Священной войной» Александрова стал камертоном для дальнейшего посещения Брестской крепости.

А далее на счету Анатолия Артимовича – монументальная скульптура: Курган Славы, памятники Евфросинии Полоцкой в Минске, Франциску Скорине в Калининграде и многие другие по Беларуси и России. И многолетнее преподавание в Белорусской академии искусств, взращивание своих учеников.

Помимо Льва Алимова на вернисаже выставки благодарное слово о наставнике сказал скульптор Леонид Тарабука: Анатолий Артимович – выдающийся художник и педагог.

Среди учеников и сын Мастера – Иван Артимович, который известен своими креативными работами, не случайно возглавляет секцию скульпторов Союза художников Беларуси.

В прошлом году в Бресте впервые принимали представительную республиканскую выставку современной скульптуры, можно сказать, открыли для себя многие имена. И нынешняя выставка белорусского корифея-скульптора вызвала большой интерес и у профессионалов, и у почитателей прекрасного.

Иван Артимович на презентации «Избранного» немало слов отвел графике отца – одной из граней его творчества, которая впервые так широко показана. Из 250 авторских листов, написанных за последние пять лет, выставлены 60 в оригинальных размерах, и в них многие увидели неожиданную актуальность и даже пророческое видение времени. Возможно, в графике – прообразы будущей скульптуры.

Проговорился Иван и о поэтических опытах отца, которые очень бы хотелось увидеть в книге.

Вот так насыщенно творит в свои 80 лет Анатолий Артимович, и это вдохновляющий пример для нашего токсичного (коронавирус и другие вирусы-вредилусы) времени.

Так что спешите видеть, думать, чувствовать – и оздоровляться среди работ новой экспозиции.