«Брестскому курьеру» — 30 лет!

10.12.2020 Николай Александров

Почти три года уже не выходит в печатном виде наша газета «Брестский курьер», а до сих пор друзья-читатели при встречах поминают ее добрым словом. Сегодня как раз хороший повод еще раз напомнить о ней, ставшей когда-то первой ласточкой негосударственной прессы в Брестской области.

Да, ровно 30 лет назад вышел первый номер «Брестского курьера» — четырехстраничный, черно-белый, пахнувший свежей типографской краской и свободой. Это был праздник, который сопровождал нас еженедельно все последующие годы.

Росли объемы и тиражи газеты, врывались с улицы на наши страницы горячие темы, возрастал и менялся, набирая творческий опыт, состав редакции, но неизменным оставалось одно — быть на стрежне событий, говорить правду, вести прямой диалог с читателем, слушать «шум времени».

Всяк в «Брестском курьере» был со своим голосом и почерком. Читатели помнят зубастый «Таймер» Михаила Янчука, острые и озорные карикатуры Владимира Чуглазова, «Перекурчик» и афоризмы Александра Микрюкова, политобзоры и спортивные страницы Олега Супрунюка, точную аналитику Валерия Молочникова, исторические очерки-эссе Владимира Глазова, фоторепортажи Юрия Макарчука, статьи об экономике Ивана Гомонова, публикации о городских проблемах Юрия Шапрана, медицину от Ольги Сванссен, культуру и социалку от Любови Александровой, Ларисы Волынчук, Натальи Алейниковой, Светланы Вертинской, аграрные репортажи Антона Адамовича, белорусские страницы Инны Хомич, расследования Евгения Беласина, криминал от Игоря Набойченко, стильные молодежные темы Сергея Мисиюка, Елены Чеб, Ольги Куришко, Александры Онищук, Натальи Чухно. Ох, наверняка не всех упомянул, достойных и делавших «БК» газетой для всех. Добавлю сердечные слова благодарности верстальщикам, корректорам, сотрудникам бухгалтерии и рекламы, службе распространения тиражей — всем, всем, всем, кто был причастен к судьбе «Брестского курьера», к его еженедельным встречам с читателями.

Газета не ушла, не канула в нети — она осталась в нашей общей истории. Сохранилась и на сайте в формате историко-культурной тематики.

Пошелестим страницами и — содвинем бокалы!..

На снимках разных лет — лица «Брестского курьера» в будни и праздники.