Цеховой Аттестат пекаря Вольфа Сиротского

14.12.2020 Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Госархиве Брестской области сохранился цеховой Аттестат 1889 года пекаря Вольфа Сиротского, в межвоенные годы владельца цукерни (кондитерской) в Бресте-над-Бугом по адресу: угол улиц Домбровского и Сенкевича. В этом документе содержится своего рода свод ремесленных правил, актуальных и для нынешних дней.

«По Указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского и прочая и прочая и прочая. На основании ст. 88, 89 и 90 Уст. Ремесл. (изд. 1879 г.) Аттестат дан сей из Брестской Общественной Управы в том, что мещанин города Брест-Литовска Вольф-Бер Оре-Мошкович Сиротский, занимающийся пекарским ремеслом, удостоен звания мастера пекарского ремесла и состоит записанным в том звании в Брестский пекарский цех 24 июля 1889 года под № 5/1889 г. Посему и позволяется ему Сиротскому открыть мастерскую, производить соответстветственное своему званию ремесло по правилам, изложенным в Уставе ремесленном. А дабы мастер ведал обязанности и выгоду свою, он должен соблюдать следующее:

1-е. Вести себя благочинно и поведением и трудолюбием своим подавать ученикам и подмастерьям добрые примеры;

2-е. Против Управы, Ремесленного Головы и Старшин быть почтительным и послушным;

3-е. Без письменного или словесного договора заказов не принимать (ст. 146 того же Устава), принятую же работу производить вполне добросовестно и в срок согласно договора с заказчиком, и на работе своей ставить штемпель или клеймо;

4-е. С подмастерьями своими и учениками обходиться справедливо и кротко и учить их с прилежанием, в случае их неповиновения приносить жалобу;

5-е. Плату производить в определенное время, с надлежащими отметками по подмастерским книжкам, почему мастер и не должен принимать в работу ни одного подмастерья без подмастерской книжки, а если она у подмастерья еще не была или же он не имеет, потому что иногородный или иностранец, то в сих случаях мастер должен представить таковых подмастерьев в цех для записки их и снабжения подмастерскою книжкою;

6-е. Подмастерьев и учеников другого мастера без письменного свидетельства на подмастерской книжке и отпуска от того мастера не принимать, под опасением взыскания, определенного 381 ст. улож., а также строго запрещается держать безпаспортных и безписьменновыданных;

7-е. Мастер имеет право подмастерьев и учеников содержать на законном основании и не иначе как по формальному договору или контракту;

8-е. Все государственные, земские, городские и ремесленные повинности исполнять аккуратно без малейшего замедления либо отлагательства по первом востребовании;

9-е. Аттестат сей должен мастер держать в своей мастерской на видном месте и имеет право выставлять вывеску своего ремесла на улицу перед своей мастерской. Дан 24 июля 1889 года и таковой служит навсегда».

Источник: ГАБО 2-1-219, Л. 592.