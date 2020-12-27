Режут по-живому большие деревья в городе

Любовь АЛЕКСАНДРОВА: В Бресте ведут так называемую омолаживающую обрезку деревьев, жестокостью которой возмущаются многие жители города, ведь она ведет к гибели зрелых крупномеров — каштанов, лип, берез, ясеней, ухудшает экологическую обстановку в городе. Я поговорила с несколькими специалистами и поняла, что нет единых норм в этом деле. Потому выставляю аналитический материал из республиканских СМИ коллеги-журналистки Валерии Николайчик, вначале сопроводив его несколькрми своими фотографиями последних дней.

Кто, почему и когда может проводить обрезку зеленых насаждений — памятка от Зеленого телефона

Омолаживание деревьев, ради которого чаще всего проводится городская обрезка, может пагубно сказываться на растении и приводить к его гибели.

журналистка Валерия Николайчик

В настоящее время в Беларуси нет единых правил проведения обрезки деревьев и кустарников. Также не требуется получение разрешения местного исполнительного и распорядительного органа. Поэтому нужно, чтобы обрезка производилась только в случаях необходимости и только специалистами, владеющими техникой и знакомыми с биологическими особенностями деревьев и кустарников или специалистами в области озеленения.

Обычно данные работы производятся для удаления сухих и поврежденных ветвей, формирования кроны, а также для предупреждения аварийных ситуаций. Также иногда деревья обрезают по просьбам, жалобам жильцов.

Нерешенная проблема: повсеместная некачественная обрезка из-за отсутствия законодательного регулирования

Еще в 2016 году активисты направляли петицию в Минприроды и в МинЖКХ с просьбой урегулировать ситуацию с обрезкой. Они отмечали, что “правовое регулирование обрезки деревьев отсутствует, она производится без предварительного документирования текущего состояния растительного мира, а работы проводятся людьми без соответствующей квалификации”. Тогда министерства ответили, что “уже ведется работа по подготовке проекта Правил содержания озелененных территорий, которые будут предусматривать также требования к обрезке объектов растительного мира”.

фото — greenbelarus.info

К сожалению, на данный момент законодательно так и не были закреплены требования к обрезке деревьев. Данный вид деятельности не лицензируется (а также в действующем законодательстве отсутствует и иная форма допуска работ по проведению обрезки крон деревьев), обрезкой занимаются организации, выигравшие тендер. Часто у работников этих организаций нет соответствующей квалификации, в штате могут отсутствовать специалисты биологического профиля и поэтому работы выполняются некачественно. А это в свою очередь приводит к повреждению зеленых насаждений и ухудшению экологии населенного пункта. А большой процент деревьев впоследствии гибнет через несколько лет.

Уже не первый год обсуждается принятие регулирования работ по обрезке. Однако проблема повсеместной некачественной обрезки остается нерешенной, пока нормы не закреплены на республиканском уровне законодательно.

В практике озеленения проводят 3 вида обрезки в целях формирования насаждения на землях населенных пунктов:

Санитарная. Удаляют поврежденные, больные, ослабленные и усыхающие ветки. Обязательно закрашивают срезы. Формовочная. Придают кроне заданную форму (шар, куб, конус, цилиндр) (обрезкой задействованы не более 30% кроны). У быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленно растущих – один раз в 2 года. Омолаживающая. Применяется, если дерево потенциально опасно: с небольшим наклоном, большой высотой, произрастает на детских площадках, у тротуара, у входа в здание, над проезжей частью, суховершинное на 55-60%, рост ослаблен или растение угнетено. Омолаживающую обрезку следует проводить только у видов, обладающих хорошей побегообразовательной способностью (липа, тополь, ива), учитывая возраст (чем выше возраст, тем меньше степень обрезки) и состояние дерева. Обрезка должна производиться с октября по апрель (после листопада и до начала сокодвижения). Побеги и ветви деревьев обрезают на треть или половину длины. На обрезаемой ветви оставляют одну-две ветки второго порядка.

фото — fermer.blog

Однако, данный вид обрезки крайне негативно критикуется учеными, как способ «содержания и эксплуатации» зеленых насаждений и более того, как вид категорически недопустимый в применении. Ученые считают, что радикальная обрезка наносит ряд повреждений физиологического и механического характера и не имеет никакого отношения к омоложению, формированию кроны или улучшению состояния дерева. Все породы деревьев, достигшие 40-летнего возраста, плохо переносят обрезку. Дуб, береза, ясень, клен относятся к породам, которые в спелом возрасте могут вообще не дать молодые побеги и, в результате, погибнут).

При обрезке должны учитываться видовые биологические особенности деревьев: возраст, форма кроны и ее изменение с возрастом, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек и способность растений переносить обрезку.

Тотальная обрезка кроны дерева – не подтверждена с научной точки зрения

В последние годы отмечается негативная тенденция по чрезмерному использованию практики тотальной обрезки кроны дерева, так называемый «топпинг». Она не предусмотрена действующим законодательством и не подтверждена с научной точки зрения в качестве допустимого метода ухода за деревьями.

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной Академии Наук Беларуси» указывает на то, что «проводить радикальную обрезку деревьев и кустарников нецелесообразно и недопустимо, за исключением возможных аварийных ситуаций.

Вид обрезки (формовочная, санитарная и омолаживающая) необходимо определять индивидуально в зависимости от биологических особенностей деревьев: возраста, формы кроны и ее изменение с возрастом, типа ветвления, возможности пробуждения спящих почек и способности растений переносить обрезку. При этом омолаживающую обрезку деревьев, под которой в некоторых случаях ошибочно подразумевают «топпинг», следует проводить постепенно в течении 2-3 лет».

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной Академии Наук Беларуси» оказывает платные услуги по независимой оценке состояния зеленых насаждений. Вы можете обратиться к ним, написав заявление либо отправив электронное обращение с просьбой произвести обследование деревьев.

Что может служить основанием для проведения обрезки деревьев:

заявление в 115.бел от граждан с жалобами: мало света, много насекомых, ветки лезут в окно и т. п.;

возможное повреждение линий электропередач, фасада здания;

При выполнении обрезки исполнитель должен руководствоваться:

технические указания по обрезке и формированию декоративных древесно-кустарниковых растений (разработаны НПО «Жилкоммунтехника», введены в действие приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 1996 г.);

регламент по обрезке деревьев, составленный на основе технических указаний в 2013 году.

Правила по организации и ведению зеленого хозяйства в городах Республики Беларусь, утверждены приказом Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 25.03.1996 г. №37

В документах прописана вся технология выполнения, но она носит рекомендательный характер.

Поэтому мы предлагаем памятку — что вы можете все же сделать сейчас:

Получите информацию:

Обратитесь в соответствующее территориальное подразделение ЖРЭО (если это внутридворовая территория), подразделение Зеленстроя (если общегородская территория), в зависимости от того, где именно была произведена обрезка, или в местный исполком. Там должны пояснить, что послужило основанием, кто проводит работы по обрезке.

Образец обращения вы можете найти на сайте Экодома в разделе «Что делать, если… => Образцы обращений».

Выясните, кто подрядчик и соблюдает ли он требования

Так как сейчас деятельность по обрезке деревьев не является лицензируемой, то выиграть тендер на проведение работ может практически любая организация. Часто в штате этой организации нет специалистов соответствующей квалификации (специалистов в области озеленения).

Если вы считаете, что обрезка произведена некачественно, то:

— Пишите обращение в инспекцию Минприроды с описанием ситуации, просьбой проверить компетентность организации, проводившей обрезку, и правильность соблюдения технологии, привлечь виновных к ответственности, провести разъяснение и обучение персонала для предупреждения нарушений в будущем.

— Также можно просить прокуратуру проверить законность проведенных работ. К примеру, уже были случаи о привлечении прокуратурой к дисциплинарной ответственности должностных лиц, в том числе начальников ЖЭУ.

Особенное внимание — обрезка деревьев с гнездами

После 15 февраля нельзя проводить обрезку зеленых насаждений, на которых есть гнезда. Если вы стали свидетелем таких работ, срочно звоните на «горячую линию» в Минприроды или оставляйте электронное обращение на сайте городского или своего областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В обращении сообщите время и место работ, сделайте фотографии и запишите видео (по возможности запечатлите, что находится в гнездах). Будет плюсом, если вы сфотографируете номер подъемника, других машин, принимающих участие в работах. На спецодежде исполнителей часто написано, какую организацию они представляют.

фото — ptushki.org