Припятское Полесье на первом немецком телеканале

03.12.2020

Немецкий телеканал ARD 1, который ежедневно смотрят порядка 20 миллионов человек, выпустил сюжет о Припятском Полесье. Аудиторию влюбили в этот уголок дикой природы и рассказали об опасностях, которые ему угрожают.

Немецкому зрителю показали пойму Припяти, заболоченные леса в предрассветной дымке, Туровский луг и обитателей этого уникального пространства дикой природы.

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На экране появляются задумчивый волк, красавица-рысь, шустрая вертлявая камышовка, важный дупель, экзотичный обыкновенный зимородок и многие другие виды, избравшие своим местом обитания Полесье.

Тысячи перелётных птиц взмывают ввысь, а закадровый голос перечисляет виды, которые в западной Европе исчезли или находятся под угрозой вымирания.

Разобраться в феномене Полесья немецкому зрителю помогли сотрудники и эксперты АПБ — Ирина Кашпей, Эллени Вендрас и Павел Пинчук.

Павел Пинчук, орнитолог, руководитель Туровской станции кольцевания:

В этом году такого разлива на Припяти, чтобы впечатлял и его хотелось снимать, не случилось. Поэтому в фильме — архивные кадры этого уникального по своим масштабам явления. Раньше ширина реки весной могла превышать 30 км и состояние паводка держалось очень долго, вода уходила медленно. Для птиц это означает много корма, всевозможных личинок беспозвоночных, а также бОльшую безопасность, так как во время высокой воды пойма изолирована от «большой земли».

Ирина Кашпей, специалист по природоохранным вопросам АПБ:

Я выросла в Полесье. В деревне на реке Ствиге до сих пор живёт моя бабушка. Она рассказывала, что порой река разливалась так, что вода доходила до самого порога дома. В моем детстве дамбу, защищающую деревню от весеннего паводка, только начинали строить, птиц было больше, чем сейчас. Сейчас Ствига даже и близко так не разливается, нет того количества птиц, да и территория значительно изменилась — начала интенсивно зарастать кустарником. Внимание немецкого телевидения к этому региону мне лично очень приятно. Чем больше людей узнает об уникальности Полесья, тем больше вероятность того, что мы справимся с нависшими над ним угрозами.

Эллени Вендрас, специалист по природоохранным вопросам АПБ, координатор проекта “Полесье — дикая природа без границ” от Франкфуртского зоологического общества:

В Полесье живут и развиваются многие виды, которые исчезли в Германии или встречаются там исключительно редко. Например, ещё в конце 19 века дупелей можно было наблюдать в Северной Германии, однако позже места обитания этой птицы были утеряны и сегодня дупеля в Германии уже не встретишь. Дупелю и многим другим видам всё сложнее найти пристанище в Европе. А в Полесье с его свободно текущими реками, заливными лугами и болотами есть все условия, и этот вид может как следует кормиться и размножаться.

Одна из угроз Полесью, которую затронул документальный фильм — строительство водного пути Е40. По планам он должен соединить Балтийское и Чёрное моря, но ценой уничтожения Припяти и нанесения невосполнимого вреда Полесью.

Делись ссылками на сюжет со своими немецкоговорящими друзьями и любуйся полесской природой в высоком разрешении.

Текст: Алина Лепешкина

ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны»