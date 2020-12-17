Историческая топонимия Бреста от Н.Н.Власюка-старшего

Хочется познакомить читателей хотя бы и в очень общих чертах с новой книгой о Бресте. О новом научном издании «Историческая топонимия…» Власюка Н.Н.

Кончается 2020 год, в который произошло много разных событий, значительных и мелких, позитивных и негативных. В этом году, после 2019-го, когда пышно праздновалось Тысячелетие Бреста и когда как из рога изобилия (понимай, в большой степени на бюджетные средства) выходили в свет различные толстые энциклопедии и другие приуроченные к юбилею книги, — им вдогонку в 2020 году в Бресте вышло замечательное издание тиражом в 200 экземпляров — «томов премногих тяжелей», в издательстве БрГТУ.

Выпишу полное название этого издания: «Исторiческая топонимiя Кобринского форштадта

Брѣстъ-Литовскъ XIX-XXI веков и нынѢшнiхъ городскiх земѢль с правдоподобным Прологомъ и Эпилогомъ, написанными по достовѣрным источникамъ и наукообразнымъ умозаключенiям Николаемъ Власюкомъ Старшимъ, уроженцемъ Граевки».

Восхищена тем, что автор — архитектор, реставратор — широко и глубоко изучил не только исторические события и объекты, но и языкознание: например, дореформенный русский язык, что отразилось и в стилизованном названии его научного труда, и в этимологическом анализе топонимов. Труда научного, но не скучного, ибо историк пишет живо и с чувством, что особенно выразительно проявляется в Прологе.

Эпиграф из Библии сопрягается с присловьем на народном говоре «Биг ны покынув шэ Полисься, бо тут шанують Заповит», и это характеризует высоту позиции исследователя, уроженца и патриота этого края. Вот как он определяет автохтонов:

«Тутэйшыя» — полешуки или берестейцы – представители нации-неформала, которую так и не признали, однако которая, в целом, сохранила свой древний славянский язык, т. н. «полiську володу», благодаря полуавтономному существованию на почти изолированной территории. Возможно, явившаяся славянским протонародом, давшим миру и поляков, и русских, и украинцев, и белорусов и поставляющим их на «рынок национальностей» поныне». Это при том, что через книгу красной нитью проходит авторское утверждение «,,.историческая топонимия Бреста не может истолковываться по национальной принадлежности – это часть государственной политики. Она часть нашей истории, истории многонационального города».

Автор анализирует древние названия территории, на которой находится современный Брест, через географические топонимы, среди них –Полесье, и через картографию, и через бытовую самоидентификацию современного народонаселения — «полешуки или берестейцы», носители древних диалектов. Николай Власюк исследует этимологию топонима Брест, включая и аутентичную версию Бэрысть, которую с незапамятных времен до сих пор используют полешуки в местных диалектах. Именно так, Бэрысть, называла наш областной центр и моя бабушка Катерина-Бэлянка, уроженка Кобринской глубинки.

Интересна версия автора о Бресте – броде, «брест через Буг».

В Прологе даются общие сведения о времени возникновения города на острове между Бугом и Мухавцем, о его первых жителях – по археологическим открытиям Лысенко; о волынском князе XIII века Владимире Васильковиче, построившем оборонительную башню («столп высотою яко Каменецкий») и церковь св. Петра, и далее – о средневековом Берестье в составе ВКЛ и Речи Посполитой, его еврейской составляющей, о Брест-Литовске и Бресте над Бугом и дальше.

Исследуя эволюцию застройки исторического центра Бреста через топонимику, автор переходит к наиболее полной информации о брестских улицах, которая содержится в «Описании Берестейского староства» 1566 года и поздних документах из Актов Виленской археографической комиссии.

Как поэзия читаются просто перечисления топонимов улиц, гостинцев, урочищ, фольварков, лесов, рек, болот, сеножатей, огородов, сакральных сооружений.

Особая глава рассказывает о крепости Брест-Литовск и ее военной топонимии.

А продолжением города как части крепости стали форштадты, возведенные во второй четверти XIX века. Надо согласиться с автором, что «Новый город» стал частью крепости уже после строительства первой линии ее фортов».

Из четырех именно Кобринский форштадт вырос в территорию полутаровекового развития города Бреста, его исторического центра с осью по современной улице Гоголя (бывшая Средняя).

Исторические названия брестских улиц – наше историко-культурное наследие, которое надо сохранять, хотя бы на информационных указателях под современными названиями, они, по образному сравнению автора: «Как годовые кольца на дереве. Тогда было бы ясно, даже моим оппонентам, — это построили «россияне», это «поляки», это «советский народ», а это «белоруссы», — пишет он уже в Прологе.