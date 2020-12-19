Веселая Пылыповка в росписи на стекле Марии Кулецкой

19.12.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА Выставкой в Бресте отмечает свой весомый юбилей Народный мастер Беларуси Мария Кулецкая. Вот уже неделю в Бресте, в магазине «Скарбница», что в одной связке с центральным выставочным залом ООКЦ, несколько стен завешаны оригинальными работами – роспись по стеклу, живопись, да еще стеллажи за стеклом заняты капелюшами из соломки, поясами, вышивкой, резьбой по дереву.

Все это дело рук и жизни пружанской художницы Марии Кулецкой, которая в Бресте представила россыпь своих чудесных работ в разных жанрах и техниках. В ноябре ей стукнуло 70 лет, и это золотой возраст опытной мастерицы и талантливой художницы. Она известна всем по участию и лауреатству в республиканских фестивалях, праздниках просвещения и дожинках, в областных и районных выставках, наконец, она член нескольких союзов мастеров разных уровней. В Пружанском районе она единственный Народный мастер Беларуси – и это большой респект глубинному краю, который народил плеяду уникальных мастеров: приведем в пример только резчика по дереву Николая Тарасюка с его «Музеем Батьковщины» в деревне Стойлы.

Уроженка села, Мария с детства познала и полюбила красоту родной земли, труды и умения, мастерство ее соплеменников – и не только освоила, но и возродила забытое искусство росписи по стеклу, развила его в своем творчестве.

Но и более того – стала передавать это технику росписи пружанским детям в студии «Шклiнка-маляванка» при районном Дворце культуры, проводить мастер-классы для работников культуры. Так радостно смотреть на сюжеты народных празднеств на стекле: яркие сочные краски вместе с блеском стекла особенно точно передают состояние свадьбы или колядования, праздничность села, торжественность Палацыка и других архитектурных зданий.

В иконопись Мария Кулецкая добавляет золото и серебро, вместе с красными тонами они выражают тихую радость.

Есть на выставке несколько сюжетов Колядного цикла, которые по времени как раз совпадают с Рождественским постом – Пылыповкой, как говорят в наших краях, со встречей самого Рождества и Новогоднего праздника. Вся выставка Марии Кулецкой полна таким радостным настроением, которое она передает людям.