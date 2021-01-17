Высота Николая Ярмошевича

17.01.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В 2021 году 17 января исполнилось 90 лет известному брестскому журналисту

Николай Серафимович Ярмошевич стоял у истоков теле- и радио журналистики на Брестчине, работал редактором в областном телерадиокомитете с начала 1960-х.

Фото 1961 г. Из домашнего архива Н.С.Ярмошевича

В 1970-х он становится главным редактором «Радио-Брест», которое возглавлял два плодотворных десятилетия. К нулевым годам вышел на пенсию, но не перестал следить за процессами в жизни республики и Брестской области, не раз выступал с аналитическими и проблемными статьями в прессе.

Сельский уроженец Ивановского района, он начал учиться при польской власти, затем продолжил при Советах, что дало немалый житейский опыт. В 1941 году, когда началась война, Николаю было 10 лет. Эти годы лихолетья оставили в душе тяжелые воспоминания, свидетельства о военном времени, о немецко-фашистской оккупации. Тем с большей жаждой после освобождения Беларуси способный, мыслящий подросток взялся за учебу. Сельскую школу он закончил в 20 лет, а дальше было отделение журналистики филфака БГУ. В то время рядом с ним учились Нил Гилевич, Адам Мальдис, Анатолий Вертинский – эти имена поэтов, историков, журналистов говорят сами за себя.

После университета начинающий журналист попал в Дрогичинскую районную газету, ответсекретарем, это была очень напряженная работа на виду. Потому не случайным было приглашение молодого специалиста в Брест, где начал формироваться комитет по телевидению и радиовещанию и где Николай Ярмошевич пришелся ко двору – тогда партийному, идеологическому. И в его образовательный багаж вошла ВПШ – высшая партийная школа, а в его карьеру вписалась должность главного редактора Брестского областного радио. От хрущевского периода через брежневский до перестройки, до начала 1990-х, до Шушкевича, по волнам и штормам вел радийный корабль Николай Серафимович Ярмошевич, корректный, разумный, осторожный руководитель.

При всех идеологических ограничениях и политических раскладах главный редактор сохранял приоритеты высоких ценностей. Лично я, после Литинститута, с конца 1970-х, в 80-х годах увидела, что он ценит литературу и искусство, содействует областному журналу «Литературная Брестчина», который мне довелось вести два десятка лет. И уже с первых интервью с местными значимыми творческими личностями – музыкантами, режиссерами, актерами, прозаиками, поэтами – мне было удивительно, что главный редактор все эти материалы отправлял в архив, в фонотеку на хранение для будущего (тогда текущие, проходные радиопередачи размагничивались, каждый новый день на пленке писались следующие).

Будущее наступило, а с ним перестраивалось, а затем в 2015 году вообще прекратило существование проводное радио, думаю, и его архивы.

С удивлением узнала из статьи в Википедии, что брестское радио родилось в …2003 году! Вышло в эфир на ультра-звуковых волнах и в FM-диапазоне.

И ни слова о предшественниках, которые появились в эфире Брестчины в 1940 году, прервались на войну и продолжили радиовещание с 1944 года. Об этом есть статья в книге «Память. Брест» за 2001 год (признаюсь скромно, что сама ее и писала, как и радиопередачи и сценарии к 60-летию Брестского областного радио в 2000 году).

Однако в недрах проводного радио именно специалисты-журналисты создавали новые форматы радио, некоторые из них вписались в работу этих форматных станций. Разумеется, молодые ди-джеи стали более нужными на радио нового стиля.

Текущее реалити-шоу, с доминантой интерактивной развлекательности и модного музыкального плэй-листа, заполонило эфир на волнах всех диапазонов и форматов, ставших какими-то близнецами-клонами. Пришла цифра – задала на радио свои параметры, и не только технические. Там, где не потеряли своего лица, местного контента, профессиональной планки — там радиостанции пользуются успехом у слушателей.

Что ж, и современное телевидение отстает от интернета или интегрируется с ним, чтобы догонять все новые формы коммуникации.

Перефразируя известную эпитафию, скажем про областное радио, его работников:

«Не говори с тоской – их нет, \ Но с благодарностию – были»…

А чтобы закончить на оптимистической ноте наш очерк о журналисте Николае Серафимовиче Ярмошевиче, пожелаем уважаемому юбиляру (в возрасте вокруг 90-летия дорог каждый год) – 100 лят! Здоровья и бодрого долголетия!