Калейдоскопичная картина мира Людмилы Крапивной

30.01.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Выставка работ брестчанки Людмилы Крапивной «Творческий калейдоскоп…» вобрала в себя самые разные виды и жанры искусства, в которых за последние пять лет попробовала свои творческие силы известный галерист Бреста, отметившая в конце января свой весомый юбилей. На вернисаже выставки в стенах магазина «Скарбница» 29 января собрались творческие люди города, среди них немало художников, которые с 1992 года четверть века выставляли свои работы в художественной галерее «БелАрт».

Для кого-то время коронавируса и карантина – тягостное сидение дома, оторванность от привычных путешествий, прогулок, встреч. А для активной натуры Людмилы Петровны оно стало временем творческих поисков и проб в разных видах изобразительного искусства: в живописи и графике, в прикладных батике и гобелене. Развитое эстетическое чувство и основательное трудолюбие позволило архитектору по образованию освоить технологии этих видов искусства и за пять лет создать десятки авторских работ. Людмила Крапивная ранее участвовала в нескольких коллективных выставках брестских объединений художников «Мостэк» и мастеров изобразительного искусства.

На авторской выставке в «Скарбнице» представлено более 30 акварелей, графических листов, тканых композиций, и они действительно складываются в калейдоскопичную картину мира нашей современницы, которую волнует и прошлое нашего края, и настоящее страны, красота ее природы.

На вернисаже много добрых слов в адрес Людмилы Крапивной прозвучало от руководителей творческих объединений Алины Кондратюк и Сергея Ковалевича, от отдельных художников, которым она помогала во вхождении в мир искусства, в устройстве первых выставок. Но и далее в стенах «БелАрта» уже известные художники – Александр Григорьев, Игорь Романчук, Татьяна Потворова, Анна Чепурная-Олейник проводили свои персональные выставки. Незабываемы экспозиции в галерее таких наших замечательных мастеров как Иван Фетисов, Леонид Довбуш, Михаил Толмачев, Леонид Соловьев. Как и первая выставка на родине уроженца Бреста Якова Балглея, подготовленная газетой «Брестский курьер», пусть и в отсканированных работах из парижского издания – об этом напомнил Николай Александров, отдав должное организаторским и художественным талантам Людмилы Крапивной.

Как призналась Людмила Петровна, она была не только руководителем и администратором, но горда тем, что смогла реализовать свой творческий потенциал в реальности, смогла творить красоту своими руками.

В свое время на вернисажах в «БелАрте» всегда звучали музыка и песни, так и на авторской выставке «Творческий калейдоскоп…» играл на гитаре Анатолий Харитонов и пела Ирина Гибашева, и вместе с визуальным наполнением это создавало теплую атмосферу дружеского общения.

С юбилеем, дальнейшего творческого расцвета!