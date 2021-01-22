Фёдорович ушел… Рыцарь непечального образа

24.01.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В день отдания Крещенья Господня, 20 января 2021 года, на 76 году жизни упокоился с миром брестчанин Александр Федорович Матвейчук, рядовой музыкантского полка и рыцарь Ее Величества Музыки.

О его уходе коллеги и друзья случайно узнали из интернета, как и о времени погребения, не все смогли проводить дорогого человека – так сложились обстоятельства. Но все-таки Господь так устроил, что на отпевание в Тюхиничи и похороны на Северном кладбище доехали представители Городского оркестра во главе с Валерием Ковалем и хористы и священнослужители Свято-Воскресенского собора.

В Бресте многие знали Фёдоровича если не лично, то в лицо. А уж музыканты все знали этого профессионала, стойкого и доброго рыцаря музыки.

Уроженец Украины, из многодетной семьи, Александр Матвейчук еще в детские годы играл в военном оркестре – таких подростков называли сынами полка.

В Брестском музыкальном училище, куда поступил после службы в армии, он на занятия ходил в гимнастерке – нелегко было, видимо, без подмоги родни. А вот став финансово независимым, музыкант бережливо откладывал деньги для посылки родным.

После окончания музучилища (духовик, редкая специальность – валторнист) он играл многие десятилетия одновременно и в симфоническом оркестре театра, и в городском духовом оркестре. А еще все эти годы пел в церковном хоре, их них последние 20 лет – в хоре Свято-Воскресенского собора Бреста. И везде помогал молодым – и в профессии, и в житейских проблемах.

В своем зрелом возрасте Фёдорович был любопытен ко всему новому, освоил интернет и соцсети, активно откликался на разные события, с открытым забралом высказывал свою позицию, на что отваживаются немногие в наше время.

Ответственный и обязательный, Фёдорович успевал везде и не подводил своих коллег-музыкантов. Напротив, часто он еще поспевал прийти раньше на репетицию, притащить и разложить ноты. Даже в последнее время, когда уже был тяжело болен. И по телефону из больницы звучал его бодрый голос, не терявший надежды на встречу с семьей хора. Именно так, по-семейному, сложились отношения в коллективе певчих Свято-Воскресенского собора, даже детки которых любили деда Фёдоровича. Он сам очень любил детей, и своих, свою семью, и всех, кто попадал в круг его общения.

Только в прошлом году Александр Матвейчук расстался с работой в Городском оркестре. Продолжал ходить на церковные службы, выступления с хором в городе. Ранее были поездки на международные хоровые форумы, фестивали по республике – обязательно совместно с Федоровичем.

Хористы опечалены уходом в жизнь иную досточтимого, любимого товарища, жалеют, что не привезли его на прощание в храм…

Регент соборного хора Лия Крац от имени всех хористов призналась в том, что хочется плакать, но горечь утраты побеждает чувство, что Фёдорович – с ними, что в каждом сердце он остался частичкой своего доброго сердца. Пусть хоровая семья соберется тесней в горе и радости. А те, кто не знал об уходе и не смог попрощаться с новопреставленным, пусть поминают его добрыми словами и горячо молятся. От сознания, что душа верного и чистого человека ушла к Господу в Крещенский праздник, легко и спокойно.

Вечная память!