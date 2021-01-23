«Я, конечно, вернусь – весь в друзьях и мечтах…»

25.01.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Дню рождения Владимира Высоцкого был посвящен концерт в Бресте минского барда Алексея Нежевца-Привалова, прошедший в областной филармонии 23 января.

В это ограниченное коронавирусом время артисты не собирают больших залов, но, может быть, камерная атмосфера создает особую доверительность для общения их с публикой.

Так было в холле филармонии, где выступил с концертной программой, посвященной Владимиру Высоцкому, минчанин Алексей Нежевец-Привалов.

Я помнила его выступление на бард-фестивале «Нейтральная полоса» в Бресте в 2015 году, где песни Высоцкого на большой сцене ООКЦ пели известные барды из России, Израиля, Грузии, Польши – и все-таки самые яркие впечатления у меня остались от исполнительской манеры белоруса Алексея.

Его сильный выразительный голос неповторимого тембра мог раскатываться до диапазона Высоцкого и своими интонационными средствами достигать то тишайшей проникновенности, то громового накала. По-своему, но все-таки по-высоцкому.

Вот и нынче в камерной атмосфере брестской филармонии так много прозвучало драматических, лирических, но и юморных песен Владимира Высоцкого, и при этом не потерялось ни единого слова. А тексты поэта-барда очень богаты смыслами, которые не остыли от прошедших десятилетий, злободневны и в наши трагифарсовые времена. «Идет охота на волков, идет охота!» «Я к микрофону встал как к образам… Нет-нет, сегодня точно – к амбразуре».

Брестчане уже в четвертый раз тепло принимали музыканта, певца Алексея Нежевца-Привалова, которому нравится выступать в нашем городе, нравится его богатое историческое прошлое, а также импонирует и внимание к современникам, к творчеству, к музыке. Алексей собирается в этом году еще не раз выступить с концертами и лекциями в Бресте.

После концерта с Николаем Александровым