Самуил Померанец, купец и филантроп, живший в Бресте-над-Бугом…

ПОМЕРАНЕЦ Самуил (Шмуэль) (1 февраля 1881 Пружаны – 1942 Ковель) – предприниматель, филантроп, видный общественный деятель еврейской общины Бреста-над-Бугом в межвоенные годы.

Родился в Пружанах, с 1906 жил в Бресте. С семьею был выслан в беженство в начале Первой мировой войны и вернулся в город одним из первых в 1918. Его имя неразрывно связано с детским домом, которому он посвятил все свое время и энергию до последнего дня.

Самуил Померанец, 20-е годы ХХ века. ГАБО 2-1-1164, л. 310

С появлением «Centrum» в Польше, был избран председателем брестского филиала. Позже был представителем этой структуры от всего Полесья. Был также главою общественного совета Большой синагоги.

Вместе с доктором Вильнером и Авраамом Левинсоном состоял в городском совете, борясь против пренебрежения польской администрации к нуждам евреев города. Принимал активное участие в Купеческой Гильдии, был членом правления Народного банка.

Самуил Померанец, 1939. ГАБО 2-1-5115, л. 705

Во время Второй мировой войны погиб в Ковеле вместе с другими мучениками этого города.

В качестве приложения — документы середины 20-х гг., касающиеся деятельности Самуила Померанца в Бресте-над-Бугом. Фото и документы публикуются впервые.

Источник: ГАБО 2_1_1164_302, 310.