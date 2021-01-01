Рождественский вертеп приблизил радость Рождества

01.01.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Буквально накануне Нового года, 30 декабря 2020 года, в брестском музее «Спасенные художественные ценности» прошел вернисаж новой многожанровой выставки, посвященной христианскому празднику Рождества.

В Европе праздник этот уже в полном разгаре, у православных приближается, но он одинаково любим всеми, хотя более всего рады ему дети.

Рождественские вертепы, в которых представлялась история рождения Девой Марией Богомладенца, известны тысячелетия. Вертепы вышли из храма и несли светлый праздник Рождества Иисуса Христа в дома людей. И на площадки, и на площади, и на театральные подмостки; к примеру, белорусский кукольный театр БАТЛЕЙКА – это напрямую от Вифлеема, от рождественской мистерии.

А в последние годы новейшего времени накопленные рождественские традиции разных мест и народов стали предметом показа в музеях. Так, в декабре прошлого года в Бресте, в Музее спасенных ценностей, зрители приходили полюбоваться выставкой «Краковские вертепы», которую привезли из Польши. Чудные дворцы и замки со священными сценками и волшебными обитателями, с любовью и верой сделанные жителями Кракова, признаны объектами мирового культурного наследия. Они покорили брестских зрителей и вдохновили на поиск и подготовку своих сюжетов на рождественскую тему. И как же много достойного собралось на выставке «Рождественский вертеп» в «Спасенке»!

Как сообщила на открытии выставки ее куратор Наталия Петрова, научный сотрудник музея, вертепов в экспозиции восемь, в основном они сделаны руками детей. Это две пряничные композиции, есть чудная композиция с применением манной крупы и, разумеется, бумажно-картонные. Есть вертепы от коллективного автора, какой, например, сотворили воспитанники воскресной школы при Свято-Симеоновском соборе Бреста, и есть вертепы от семей, от индивидуальных мастеров.

В экспозиции много живописи на рождественские, зимние сюжеты. Так, органично соединяются в общей радости, славя в вышних Бога, старинные иконы, иконопись Людмилы Шлег, лики на полотнах Анастасии Фетисовой, удивительно теплый «Снег» — пейзаж самой Натальи Петровой, и работы Анатолия Мелеховца, Тиграна Джавадяна, членов изостудии Территориального центра социальной службы Ленинского района города Бреста, изостудии «My Art» на базе сш №18, творческой мастерской «Батик», объединения по интересам «Резьба по дереву» Жабинковского РЦТДМ, воскрестных школ Брестской епархии.

Интересное панно из красного дерева «У лукоморья дуб зеленый» представил резчик по дереву Юрий Чернев.

Семьям и детям, которые попадут на новую выставку в Музей спасенных ценностей (а она продлится до 31 января), наверняка понравятся также и витрины со старыми елочными игрушками, и винтажные куклы прошлого века, и вся атмосфера музейной выставки «Рождественский вертеп».