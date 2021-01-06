Рождественское послание

Архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна

пастырям, монашествующим,

и всем верным чадам Брестской епархии Белорусской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе пастыри, честное иночество, благочестивые миряне – верные чада Брестской епархии!

В светлый и исполненный радости праздник Рождества по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа сердечно приветствую всех вас. В эту светозарную ночь мы вместе молитвенно вторим ангельскому славословию, возвещающему великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель (Лк. 2, 10-11).

Божий Сын приходит в этот мир, чтобы даровать человечеству очищение грехов; и надежда, о которой так много говорили и писали ветхозаветные праведники и пророки, в Вифлеемской пещере становится воплощенной реальностью.

Создатель, любя Свое творение, явился во плоти, стал человеком, во всём подобным нам, кроме греха (1 Тим. 3,16). Младенец возлег в яслях Вифлеема. Он сделал это, чтобы спасти мир от духовного и нравственного упадка, освободить человека от страха смерти. Творец предлагает нам принять величайший из всех даров: Свою Божественную Любовь, полноту жизни. Во Христе мы становимся способными обрести побеждающую страх надежду, достичь святости и бессмертия.

Сегодня вечный Бог рождается во времени. Бесплотный облекается плотью. Сегодня ясли вифлеемские предзнаменуют нам ту пещеру, куда будет положен Господь наш Иисус Христос, снятый со креста после мучительной смерти… И весь путь жизни Господней является ничем иным, как исполнением заповеди о любви, которая не знает ни границ, ни предела, о той любви, которая свою жизнь отдает за друзей своих. Но за одних ли друзей? Кто был другом Господним, когда Он родился; кто дал приют Матери, ожидающей Ребенка, и сопровождающему их Иосифу? Выброшенные из человеческого селения, они нашли себе обиталище только среди зверей. И так в течение всей жизни Христовой. А когда в завершение земного пути Спасителя израильский народ, человечество, отвергнет Его, Ему останется только умереть одинокой смертью на Голгофской горе.

Путь, начатый Господом «ради друзей своих», есть путь любви ко всем и каждому. Враги — это не те, кто нас ненавидит; это те, которых мы, по безумию, по слепоте сердца и отуманенности ума, воспринимаем врагами. Христос врагов не знал. Все люди, которых творческое слово Божие призвало к бытию, были Его братья и сестры, были возлюбленные дети Божии, которые потерялись и которых Он пришел спасти. И если мы — Христовы, то в сегодняшнюю торжественную ночь мы должны научиться следовать этому Христову пути; сегодня мы можем покаянием, то есть переменой мысли и сердца, а значит, новыми глазами осмотреться и с изумлением увидеть, что нет у нас врагов, что мы все – только заблудшие дети Божии, к которым пришел Господь.

Вся безграничность Божества сегодня ограничена телом маленького и беззащитного Ребенка. И вот перед нами, в пещере, в окружении животных, лежит Младенец, излучающий вечный свет и радость. В Его Лице мы видим беззащитность, в которой — сила добра. Через образ Богомладенца мы понимаем, что спасение заключается не в земной мудрости, опыте, обмане или хитрости, но в кротости, смирении и главное — в любви.

У ребенка нет ни власти, ни силы, но Спаситель говорит нам, чтоб мы были как дети (Мф. 18, 3). Потому, хотя бы в праздник Рождества Христова, нам нужно сбросить с себя всю эту «корку» взрослости, не требовать и не ждать от христианства объяснений, анализа и прочих атрибутов «серьезности», но на какое-то время просто довериться Христу, подарить Ему свое сердце и тем самым приблизиться к тайне Вифлеемской пещеры. Это откроет для нас восприятие жизни сквозь призму радости и доверия, возродит в нашей душе искреннее дитя, и мы сможем понять и услышать, что Христос рождается!

В уходящем году наше общество посетила тяжелая болезнь, ставшая серьезным испытанием и для нашего терпения, и для нашего духовного устроения. Обращаюсь со словами искреннего сочувствия и поддержки ко всем тем, кого она затронула. Выражаю чувство благодарности и признательности медицинским работникам, самоотверженно выполняющим свой профессиональный и христианский долг.

Человек перед лицом страданий часто оказывается к ним не готов. Но нужно помнить, что болезнь или любая другая скорбь – это может быть сигнал, что с человеком что-то не так, и в первую очередь, с его душой. Мы так погрязли в ежедневной суете, в мелкой злобе, раздражении, что Бог захотел встряхнуть нас. Грехи, неправедная жизнь порождают наши болезни. Но Священное Писание нам неоднократно повторяет, что, когда ко Господу обращались за исцелением, Он всегда сначала отпускал грехи, а потом исцелял от болезней. Поэтому, соблюдая все медицинские рекомендации, мы, в первую очередь, должны увидеть свои недостатки, без чего невозможно вернуться к состоянию сердца, открытого для Бога, а не только для себя и своих прихотей.

Встретив праздник Рождества Христова и вступая в новый год, давайте приложим все так необходимые в наше время усилия к тому, чтобы победить всякую рознь, всякую подозрительность и недоверие, открыться друг другу, но открыться в правду, в решимость стоять за всё то, что является истиной, достоинством и святостью всего мира и каждого человека.

Сердечно поздравляя вас с нынешним торжеством, молитвенно испрашиваю всем нам у Богомладенца Христа духовных и телесных сил, дабы каждый из нас мог личным примером свидетельствовать миру, что родившийся ныне Господь наш и Бог есть любовь (1 Ин. 4,8). Аминь.

Иоанн,

Архиепископ Брестский и Кобринский.

Рождество Христово,

2020-2021 гг.

г. Брест