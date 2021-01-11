Детская радость на Святки наверняка повысила иммунитет участникам благотворительного рождественского утренника

11.01.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото с сайта Брестской епархии

10 января в Брестском ООКЦ большой красивый праздник провела Воскресная школа Свято-Симеоновского собора – рождественский утренник.

Праздник посетил архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн, поздравил деток и взрослых с Рождеством Христа, который родился для каждого из нас. И вручил дипломы и подарки участникам конкурса «Красота божьего мира», чьи рисунки названы лучшими в нашем крае или были отправлены на новый виток конкурса в Минск и Москву.

Большой зал наполнился зрителями – родителями с сестренками и братишками юных артистов, которые выходили на сцену читать стихи, петь колядки, разыгрывать инсценировку. Самых маленьких певцов из хора «Звоночки» сменяли хористы «Нежного голоска», далее пел старший хор «Благовест» – и это было замечательно!

Живое исполнение радовало и самих исполнителей, и их слушателей. Как и маленький спектакль «Дары волхвов» театральной студии «Ангел», ярко оформленный визуально и музыкально, но главное – с простым и точным нравственным посылом о дарах любящих сердец.

На утреннике никто из детей не остался без подарков – об этом позаботились Дед Мороз со Снегурочкой.

Хочется высказать большой респект организаторам благотворительного праздника, который принес много радости, а значит, и здоровья деткам и всем участникам.