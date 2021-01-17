Школа Андрея Василюка, брестского педагога

17.01.2021 Фотографии из фондов Брестского областного краеведческого музея (БРОКМ)

ВАСИЛЮК Андрей Романович (1898 д. Здитово Брестского уезда – 1956) – основатель и заведующий c 1921 г. Русской начальной школой (шестиклассной, при Русском Благотворительном Обществе) в Бресте-над-Бугом до 1939. Проживал: ул. Садовая, 9. Открыватель первой народной библиотеки в г. Жабинка (1936). Заместитель заведующего гороно г.Брест, депутат Народного схода Западной Беларуси в Белостоке (1939).

А.Р.Василюк, учитель железнодорожного училища в Брест-Литовске с женой Александрой Ивановной, в девичестве Пользиковой, учительницей. 1914 год

1914 год. Андрей Романович с женой Александрой Ивановной и их знакомой Ольшевской О.Г.

А.Р.Василюк, 1938-1939

Из очерка Василия Сарычева: «…Сверх того, что требовала стандартная программа, Василюк старался дать детям эстетику, приобщить к искусству. Выходил на сцену и сам – играл Яичницу в гоголевской «Женитьбе», Осипа в «Ревизоре». Поддерживавшие гимназию любительские спектакли пользовались в Бресте немалым успехом, наряду с единоверцами собирая в зрители католиков и иудеев. Зато на школьных вечерах и рождественских елках Андрей Романович задействовал всех учеников поголовно. Перед очередным новогодним балом коллеги посмеивались: опять Василюк предложит сто стихотворений и пятьдесят сценок. А он не боялся перенасытить программу, давая выразить себя всем. Да и родители шли в праздничный день, чтобы увидеть каждый свое дитя…»

Из очерка Василия Сарычева: «…После войны Андрей Романович поработал, сколько позволило здоровье, в советской школе. Но прогрессировала стенокардия, а после инфаркта врачи запретили и думать о преподавательской деятельности. Но даже с рубцом учительское сердце не могло оставаться без любимого дела. Во дворе пятиэтажки по К.Маркса, напротив собора, где Василюки жили в начале пятидесятых, было много детей дошкольного возраста. Андрей Романович возился с ними весь световой день: придумывал игры, учил азбуке, знакомил с городом, показывал травы на мухавецком лугу… А через какое-то время убедил врача разрешить поработать в школе библиотекарем: «Чтоб хоть дышать этим воздухом…»

Люди, помнящие его в последние годы, видели умного, опрятного, милейшего в общении человека. Он умер в 1956-м прямо на заседании педсовета. Волноваться было нельзя, а Андрей Романович ввязался, встал на защиту кого-то из молодых коллег, успел сказать несколько фраз и схватился за сердце. Ему было 66. До заветной мечты – ввести внучку в Московский университет – он не дожил семь лет».

А.Р.Василюк, 1955 г.