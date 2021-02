Фотографы Бреста в межвоенные времена

12.02.2021 Николай АЛЕКСАНДРОВ

На фото сверху — брестский фотограф Н.Н.Горонович (в центре) со звездами польского кино Евгениушем Бодо и Адамом Бродзишем на съемках фильма «Герои Сибири» («Bohaterowie Sybiru»), Брест-над-Бугом 1936 год.

Выставив вчера материал «Новое о брестском фотографе Владиславе Висневском и его семье», решил продолжить тему. В.М.Висневский, став первым бургомистром Бреста в 1919 году, а затем некоторое время побыв вице-президентом города, не оставил никаких свидетельств о том, занимался ли он в тот период до кончины в 1933 г. своим изначальным ремеслом светописи. Однако же в Бресте той порой возникла и утверждалась новая плеяда профессиональных фотографов, чей труд был ежедневно востребован горожанами — как для съемок на документы, так и для домашних, семейных историй.

Из довоенных фото-зубров продолжил в Бресте-над-Бугом и успешно развил свое предприятие Матяс Гедальевич ЗАБЛУД (1879 Вильно – 1951 Мельбурн). Еще на разбеге ХХ века он был членом городского совета в Бресте, представлял в нем интересы союза ремесленников, главою которого являлся. Первоначально его «Художественная фотография» работала на ул. Шоссейной в доме Кагана. Некоторое время работал в Гродно. По возвращению в Брест-Литовск в 1904 приобрел новое ателье на Белостокской ул. в доме Ландау, впоследствии продав его Д.Энгельштерну. В межвоенные годы владел фотостудией на ул. Домбровского, 45 (ныне Советская). Проживал по адресу: ул. Костюшко, 33, 1. После сентября 1939 был репрессирован. Арестован 14.12.1939. Обвинение: 74 УК БССР: «состоял на службе в польской полиции как информатор». Осужден 6.08.1940 особым совещанием при НКВД СССР как социально опасный элемент на 8 лет ИТЛ. Срок с 14.12.1939. Сиблаг, освоб. 05.09.1941. Амнистирован в сентябре 1941 и выехал в Калининский район Акмолинской области (реабилитирован 12.04.1989 прокуратурой Брестской области). В 1948 эмигрировал в Австралию. Умер в Мельбурне. – Источники: Brest Lit(owsk) Volume: The Encyclopaedia of the Jewish Diaspora (Belarus); УКГБ по Брестской области (дело №7568-С); Белорусский «Мемориал»; Памяць: Гiст.-дакум. Хроника Бреста. Кн.2. – Мн.: БЕЛТА, 2001, стр. 410.

На фото ниже Матяс Заблуд заснят в декабре 1939 года…

Фотографом была и его жена Злата Абрамовна ЗАБЛУД (1882 Вильно – ?). Самостоятельную работу начала после отъезда мужа в Гродно. Ателье содержала на Шоссейной улице в доме Кагана, где ранее работал Владислав Висневский. На 1926 (фото этого года) проживала: ул. Домбровского, 45 – угол Костюшко, 31. – Источники: ГАБО; А.Пащук.

Крутой маршрут лагерей одолел еще один брестский фотограф — Арон Исаакович РОЗЕНБЕРГ (6 ноября 1895 д. Клещели Белостокского воеводства – 1975 Мельбурн, Австралия). Его фотографическое заведение в Бресте-над-Бугом размещалось по адресу: ул. Домбровского, 46. После сентября 1939-го работал фотографом в фотоартели областного промсоюза. Арестован 13 марта 1940 по обвинению в том, что был агентом 2-го отдела бывшего Генштаба Польши, по ст. 74 УК БССР. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР на 8 лет ИТЛ с исчислением срока с 14.03.1940 как социально опасный элемент. Отбывал наказание в Унженском ИТЛ Горьковской обл. Амнистирован 26.08.1941 согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12.08.1941. Выехал в с. Журавлевка Калининский р-н Акмолинской обл. Реабилитирован 14.08.1989 прокуратурой Брестской области. — Источники: Белорусский «Мемориал»; УКГБ Брестской области (дело №7475-С); ГАБО. \\ Эмигрировал в Австралию. Отец профессора-биохимика Гарри (Хаима) Розенберга, написавшего книгу эссе-воспоминаний «Лейка и другие рассказы». Ниже — три фотографии Арона Розенберга разных этапов жизни….

А дальше — потрясающий рассказ «Лейка» Гарри Розенберга о перипетиях жизни фотографа в Бресте «при Советах».

Возможно, в родстве с художником Парижской школы Яковом Балглеем был Борух (Борис) БАЛГЛЕЙ, сын Вольфа и Блюмы (BALGLEJ Boruch)(1891 Брест-Литовск — ?) — фотограф, владелец фотостудии в Бресте-над-Бугом в 20-е — 30-е гг. по адресу: ул. Перацкого, 55. — Источник: ГАБО 2-1-219.

Вероятно, лишь временно проживал в нашем городе красавчик в шляпе Федор Федорович КОНДРАШЕЧКИН (21 марта 1896 Варшава – ?) – фотограф в Бресте-над-Бугом (1922). Жена Елена ур. Артемьева, 23 года на 1921. Дочь Эмилия (род. 31.07.1917 СПб). Жил: д. Пугачево. – ГАБО 2-1-219, л.519.

Абрам ШВАРЦ, сын Беньямина (1891 Брест-Литовск — 1942) — фотограф в Бресте-над-Бугом с начала 20-х. Жена Сара, уроженка Кобрина, 1898 г.р. Проживали по адресу: Домбровского, 39. Семья погибла в гетто.

Лейб ШВАРЦ (3 апреля 1913 Брест-Литовск – ?) – фотограф в Бресте-над-Бугом (1935). Проживал: ул. Домбровского, 91.

Мейер КУПЕРМАН (15 марта 1895 Луцк – ?) – на 1936 фотограф, хозяин фотоателье в Бресте-над-Бугом по адресу: ул. 3 Мая, 26. Его помощником был Бер Таксин. Лицензия от 12.12.1934. Проживал: Мясной пер., 5. – Источник: ГАБО 2-1-3118, 8-10.

Бер Лейбович ТАКСИН (10 июня 1911 Брест-Литовск – ?) – фотограф в Бресте (1940). На 1936 был помощником у фотографа Мейера Купермана. Проживал: ул. 3 Мая, 26. – Источник: ГАБО 2-1-3118, л. 8-10.

Моисей-Ошер ПЛАТЕНЕЦ, сын Янкеля (1915 Брест-Литовск – ?) – фотограф в Бресте-над-Бугом, до получения своей лицензии работал в ателье С.Липиньского (1936). Проживал: ул. Шпитальная, 37. – Источник: ГАБО 2-1-3118, л. 36.

И еще одна гулаговская история — Николай Николаевич ГОРОНОВИЧ (20 июня 1907 Киев – ?) – фотограф частной мастерской в Бресте. Проживал: ул. Едность, 42. Сын прапорщика российской армии. В 1917 окончил гимназию в г. Остёр Черниговской губ. С 1917 по 1925 был на иждивении матери. С 1925 работал в Бресте-над-Бугом канцеляристом в банке, там же была бухгалтером его мать Пушкина Станислава Владимировна. В 1928 служил в 35 стр. полку польской армии. Далее по 1935 работал артистом, затем фотографом в своей частной мастерской. Арестован 13 декабря 1939. Обвинение: 74 УК БССР — Связь с польской полицией. Осужден 19 июля 1940. Осудивший орган: ОСО. Приговор: 8 лет ИТЛ, отбыв.: Севжелдорлаг. Дата реабилитации: 30 июня 1989. Реабилитирующий орган: УКГБ и Прокуратура Брестской обл.– Источники: Белорусский «Мемориал»; Архивное дело: УКГБ по Брестской обл. — 8982-С.

Об Н.Н.Гороновиче смотрите ниже нашу прежнюю публикацию.