Самое лучшее кружево из Жабинки – детские «Каруначкi»!

14.02.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Вот уже 35 лет в небольшом районном центре Жабинке действует и выдает отличный результат детский образцовый ансамбль народного танца «Каруначкi» городского Дома культуры. 13 февраля этого года коллектив провел на сцене ГДК полномасштабный концерт – первый за последнее, ограниченное коронавирусом, время.

В зале Дома культуры на концерте было много местных зрителей – родителей и друзей юных танцоров, хотя их могло быть и больше, если бы до горожан дошла информация о событии. Были и гости из Бреста, для которых детский танцевальный коллектив стал открытием и вызвал восторженные чувства своим исполнительским мастерством, слаженностью, ярким эстетическим образом. Колоритные национальные, нежные лирические композиции, веселые пляски младшей группы – все вместе сложилось в двухчасовой концерт, в художественный образ талантливой и трудолюбивой детворы Жабинки, который не стыдно показать и на больших сценах республики, и за рубежом.

Такое не раз уже было, когда ансамбль выезжал на республиканские конкурсы и праздники или выступления в России, Польше. Это я узнала из прессы, которая отдает должное белорусскому замечательному коллективу и рассказывает о его достижениях, что работают на имидж райцентра Жабинки.

Даже в нынешний карантинный период, приняв участие в республиканском дистанционном конкурсе, детский ансамбль из Жабинки собрал россыпь дипломов во всех номинациях, два солиста названы лауреатами первой степени. Это я уже узнала по телефону от руководителя ансамбля Ирины Феофановны Румко.

А работает ансамбль «Каруначкi» самоотверженно, репетиции ведутся ежедневно. Понятно, что состав его постоянно обновляется, непросто вводить в коллектив малышей, новичков, солистов.

Созданный в 1983 выпускницей Гродненского культпросвет училища, уже в декабре 1985 года ансамбль завоевал звание образцового, и с тех пор держит планку все 35 лет. Несмотря ни на какие внешние обстоятельства.

Приходится репетировать в одном зале, который одновременно и кабинет руководителя, и костюмерная. Удачная идея хранить костюмы в бабушкиных скрынях-сундуках (а их взрослые собрали по чердакам у своей родни) помогла скрасить обстановку в помещении.

Приходят все новые поколения юных танцоров, которые становятся почитателями ансамбля навсегда. А многие воспитанники ансамбля связали свою профессию с народной культурой, хореографией, искусством.

Пять десятков детей – немалый состав детского ансамбля, в котором есть и младшеклассники, и даже дошкольники, но больше всего подростков. Такому коллективу аккомпанировать положено оркестровой группе, но и те концертмейстеры, что индивидуально и преданно работали или теперь работают с детьми, заслужили самых добрых слов.

И, естественно, самая высокая оценка благородного труда и благодарность – наставнице детей, создателю и бессменному художественному руководителю образцового ансамбля народного танца «Каруначкi» Ирине Румко. Это действительно подвижнический труд истинного работника культуры.

Вот и на предстоящее, важное для детского ансамбля мероприятие – международный конкурс в Борисове – Ирине Феофановне пришлось внести свой личный взнос, чтобы не упустить шанс показать детский коллектив в конкуренции, а детям – набраться опыта и радости от встреч с такими же ровесниками – самодеятельными артистами.

Концерт в Жабинковском ГДК проводили не только для показа новой хореографической программы, но и для сбора средств на поездку на конкурс в феврале этого года. Билеты стоимостью пять рублей не очень обременили зрителей, но позволят заказать автобус для детей.

Хочется пожелать детскому ансамблю народного танца удачи и успеха!