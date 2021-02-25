«За все, за все тебя благодарю я…» Письма к любимой перетекли в счастливую семейную жизнь

27.02.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В Бресте мы жили семьями по соседству, но ни разу не пересеклись и не знали друг о друге.

Не так давно ушел в мир иной наш ровесник – сын своих родителей, которые упокоились значительно раньше. От счастливой семьи: отец, мать и сын – сохранились только письма и фотоальбом. В городе не осталось родных или близких семьи, и письма с фотографиями оказались у добрых людей-соседей. Большое уважение к памяти замечательных брестчан заставило этих соседей думать, как же распорядиться их духовным наследством. Так, письма и фотоальбом оказались у журналистов.

Я не называю фамилии и не собираюсь рассказывать подробно о семье ушедших; у них были непростые отношения со временем, нелегкие испытания, но было и счастье в более чем полувековом общем бытии. Об этом без описаний лучше всего свидетельствуют письма из молодости, из мест заключения. Это конец 40-х – начало 50-х. Есть основания полагать, что сидел автор этих писем «за политику».

В конвертах с письмами не только тексты и стихи в них, но и любовно нарисованные цветными карандашами портреты, пейзажики, заставки – цветы, и поздравления. Стихи личные написаны на польском языке, а в некоторых письмах-открытках бисерным почерком переписаны лермонтовские известные поэтические шедевры.

Любовь из писем после выхода их автора на волю перелилась в семью, в воспитание сына – об этом уже свидетельствуют фотографии из семейного альбома. Слава богу, что это произошло…

Глядя на эти письма, душа и радуется и печалится одновременно. И хочется эту светлую печаль донести до наших современников, которые давно уже растеряли интерес к эпистолярному жанру, не только не пишут писем и даже открыток, но ограничиваются парой слов по телефону или смс-ками в коммуникационных каналах.

Пусть отсканированные письма с рисунками донесут душевное тепло и красоту ушедших в мир иной брестчан до ныне живущих.

Мы ведь все « уходим понемногу, в ту страну, где тишь и благодать…»