«Золотая афиша — 2021» на День театра подвела итоги двух лет работы БАДТ

28.03.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото: BrestNote

27 марта Брестский академический театр драмы был полон, хотя ложи и не блистали – коронавирус внес свои ограничения. Но свободный вход на театральный праздник привел в зал много настоящих поклонников Мельпомены, которые любят брестский театр. И они получили большое удовольствие от живой импровизации вольных художников сцены.

Незадолго в БАТД прошли ночи театра с весьма насыщенной программой – по знакомству с закулисьем, с интерактивными играми, квестами и другими затеями – не была, потому порадуюсь за молодых брестчан, которых видела по преимуществу на снимках.

Вспомню 2018 год, когда в брестском театре прошла такая первая театральная ночь, очень обильная на креатив. Я тогда отметила, что этот проект, посвященный профессиональному празднику, прошел в основном без актеров и тоже был нацелен на открытие театральной тайны изнутри, из закулисья. И в своей журналистской деятельности в последнюю пятилетку я не раз фиксировала такой социальный запрос у коллег и любопытных зрителей: а как и где сотворяется театральное чудо – спектакль? Почему-то эти коллеги не часто ходили на репертуарные или фестивальные спектакли, не интересовались театром на сцене, но таки хотели прикоснуться к тайнам действа и его творцов.

А ларчик просто открывался именно на подмостках! И там могло не быть сложных декораций, а иногда ну просто стоял стул – и все равно именно актеры с режиссером рождали магию зрелища, будь то моноспектакль, или музыкально-пластическая постановка, экшн или дель-арте.

А потому порадовал традиционный капустник на подмостках в нынешний День театра, с режиссерскими задумками и актерской импровизацией, с интригой присуждения внутритеатральных премий «Золотая маска» и альтернативной буффонадой премии «Золотая шишка».

Замечательно вели праздник заслуженно любимые актеры Татьяна Юрик и Сергей Петкевич, объявляли номинации и победителей в них, с юмором вручались дипломы и шишки от актерской заводной тройки.

У меня возникло только одно субъективное ощущение, что тех ведущих брестских актеров, кого выдвинули в главных номинациях «Лучший актер или актриса», не стоило задействовать среди конкурса актеров второго плана, так было бы больше шансов на победу достойным исполнителям персонажей комедий и сказок.

Главное – так дружно и весело всеми возрастами актеров игрались сценки, плясались массовые пляски, вплетались в праздник на сцене сольные музыкальные моменты, шутливые вокальные номера – что даже не хочется переходить на подробности и личности – всем респект!

А информационные точные подробности о победителях «Золотой маски-2021» – в как всегда безукоризненном сообщении корреспондента БЕЛТА Светланы Вечорки, что мы присоединяем к нашей реплике.

До новых встреч, Театр!

ИТОГИ «ЗОЛОТОЙ МАСКИ»

Были разыграны награды в 13 номинациях, на которые претендовали работы в 11 спектаклях. Кроме того, вне конкурса проходила номинация «За преданность и служение театру». Диплом вручили одному из самых востребованных артистов старшего поколения БАТД Николаю Маршину, который недавно отметил 75-летие.

Наибольше количество дипломов собрала постановка главного режиссера театра Тимофея Ильевского «Олеся». Оригинальная сценическая версия повести Александра Куприна признана лучшим спектаклем большой формы. За лучшую хореографию премией отмечена Ольга Жук, лучшее художественное оформление — Николай Полторака, лучшую мужскую роль второго плана — Олег Бузук, лучшую женскую роль — Дарья Старосотникова.

Лучшим спектаклем малой формы признана лирическая комедия «Осенняя история» в постановке художественного руководителя БАТД, заслуженного деятеля искусств Александра Козака. Гротескная комедия с элементами клоунады по пьесе Бертольда Брехта «Мещанская свадьба» удостоилась диплома в номинации «За лучшие костюмы». «Лучшая мужская роль» — у ведущего мастера сцены Сергея Петкевича за работу в спектакле «ОбломоFF.RU». Он же отмечен премией за лучшую мужскую роль в спектакле для детей «Волшебная сила». Эта постановка режиссера Валентины Яновец признана лучшим детским спектаклем.