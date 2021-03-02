«И дольше века длится день…» К 100-летию художника Э.С.Куфко

04.03.2021 Николай АЛЕКСАНДРОВ

5 марта в 16.00 в брестском Выставочном зале ГУК БрООКЦ (ул.Советская, 54) открывается выставка работ Эдуарда Станиславовича Куфко, посвященная 100-летию со дня его рождения.

Выставка недаром носит такое краткое, как выстрел, название — «ЗОНА». Так мололи жернова истории, что художнику довелось пройти и через страшные немецкие лагеря уничтожения, и затем через сталинские лесоповальные этапы. Кстати, и до Второй мировой войны он, будучи еще совсем юным, оказался с семьею в северной ссылке. Однажды мне рассказывал, как в Архангельске познакомился с замечательным художником, этнографом, автором колоритных поморских сказок Степаном Писаховым, который и наставил его на путь художника. А я как раз только что купил свежеизданную книгу этого сказителя с дивными иллюстрациями. Конечно, я незамедлительно принес и подарил Эдуарду Станиславовичу эту книгу — он был счастлив такой заочной встрече с учителем через прорву лет.

Несмотря на все перенесенные испытания, Эдуард Станиславович сохранял цельный (без надлома), крепкий и яркий характер. Умел дружить, умел любить жизнь и людей, но если чуял какую-то фальшь, мог и приложить ядреным словом. Так совпало, что свой день рождения он отмечал в канун смерти Сталина — и поминал его лихом. Его в свое время потряс «Один день Ивана Денисовича» Солженицына — тот новомирский экземпляр он берег как дорогую реликвию. И портрет писателя затем создал, как и галерею узников ГУЛАГа.

Бугор. 1988

Иван Денисович. 1988

«Правда». 1970

НАША СПРАВКА

Эдуард Станиславович родился 4 марта 1921 г. в с.Славотино Тверской губернии. Окончил Абазерский лесотехнический техникум (1939), в 1938-1939 гг. учился в Ярославском художественном училище. Участник Великой Отечественной войны. Был узником фашистского концлагеря, с 1946 по 1953 годы – узником Сталинского ГУЛАГа. В 1956 году был реабилитирован. С этого времени жил и работал в Бресте. В 1964 году вступил в ряды Белорусского союза художников. Участвовал в областных, республиканских, международных и зарубежных выставках. С 1992 по 1996 гг. провел ряд персональных выставок в Беларуси и США. Работал в станковой живописи в жанрах картины, портрета, пейзажа, натюрморта. Его произведения находятся в крупнейших музеях и картинных галереях Беларуси, а также в частных коллекциях. Умер 18 октября 1998 года.

Выставка будет работать по 21 марта 2021 г.

Портрет М.Е.Минстера. 1985

Подруги

Портрет Р.З.Мирского

Торговые ряды в Бресте