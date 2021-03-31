В Бресте помянули Гоголя в день его рождения

Их проводит ОО»Русское общество» и те брестчане, кто почитает художественную силу Гоголя — прозаика и драматурга. А таких собралось немало у бюста писателя на улице его имени.

В начале встречи, основываясь на материалах историка и журналиста Николая Александрова, рассказали об истории этой улицы и скульптуре работы Шмакова, ученика Бембеля.

А затем старшеклассники брестских школ читали любимые отрывки из повестей Гоголя, также чтение продолжили взрослые читатели, и они, пожалуй, показали пример и выразительного чтения отрывка из романа «Мертвые души», и увлекательных воспоминаний о поездке в Рим по гоголевским мемориальным местам, и декламации своих сочинений, посвященных классику.

К месту было и напоминание о том, что 1 апреля — день юмора и розыгрышей, что пересекается с гоголевскими юмором и сатирой, перевертышами и смехом сквозь слезы. Как сам писатель пожелал написать в эпитафии на его памятнике:»Горьким словом моим посмеются».

Хорошо то, что 1 апреля к массовому собранию горожан у памятника не применили милицейского юмора.