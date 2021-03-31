Брестский Курьер

В Бресте помянули Гоголя в день его рожденияКультура

В Бресте помянули Гоголя в день его рождения

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02.04.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА
1 апреля, в 212 годовщину великого русского писателя, в Бресте на ул. Гоголя у его бюста прошли традиционные Гоголевские чтения.
Их проводит ОО»Русское общество» и те брестчане, кто почитает художественную силу Гоголя — прозаика и драматурга. А таких собралось немало у бюста писателя на улице его имени.
В начале встречи, основываясь на материалах историка и журналиста Николая Александрова, рассказали об истории этой улицы и скульптуре работы Шмакова, ученика Бембеля.
А затем старшеклассники брестских школ читали любимые отрывки из повестей Гоголя, также чтение продолжили взрослые читатели, и они, пожалуй, показали пример и выразительного чтения отрывка из романа «Мертвые души», и увлекательных воспоминаний о поездке в Рим по гоголевским мемориальным местам, и декламации своих сочинений, посвященных классику.
К месту было и напоминание о том, что 1 апреля — день юмора и розыгрышей, что пересекается с гоголевскими юмором и сатирой, перевертышами и смехом сквозь слезы. Как сам писатель пожелал написать в эпитафии на его памятнике:»Горьким словом моим посмеются».
Хорошо то, что 1 апреля к массовому собранию горожан у памятника не применили милицейского юмора.

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