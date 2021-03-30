Изабелла из рода Радзивиллов. Новая находка в Госархиве Брестской области

31.03,2021 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Госархив Брестской области продолжает преподносить изумительные находки.

Обнаружил в одном из дел по подсказке коллеги Ефима Басина фотографию княжны Изабеллы Радзивилл (30 августа 1888 – 21 февраля 1968). В 1930 году, живя в имении Маньковичи близ Давид-Городка Столинского повета, она обратилась в Столинское поветовое староство для пролонгации своего загранпаспорта, намереваясь поехать в ряд стран западной Европы. К прошению был приложен ее фотоснимок.

Изабелла Радзивилл. Фото из Госархива Брестской области (ГАБО) 2003_2_1257, л. 273.

Пытаясь найти дополнительную информацию по Изабелле Радзивилл, нашел в интернете лишь одно ее изображение, в виде графического портрета в салонном стиле.

Тем ценнее, я думаю, сохранившаяся в Госархиве живая фотография. Надеюсь, на нее обратят внимание не только любители истории, исследователи былых времен, но и потомки знаменитого рода Радзивиллов.

Напомню вкратце, что Изабелла Радзивилл (Izabella Radziwiłł) была дочерью князя Доминика Марии Игнацы Радзивилла (1852 –1938) и Долорес Марии Франциски де Аграмонте (1854 –1920). В 1910 году она вышла замуж за князя Кароля Николая Радзивилла (5 декабря 1886 – 24 октября 1968, Варшава) – польского аристократа, последнего (13-го) давид-городокского ордината (1920—1939). (Ординат – форма наследственного владения).

А вот о муже Изабеллы – князе Кароле Николае Радзивилле стоит рассказать подробнее. Для этого приведу фрагмент из беседы автора сайта «Историческая правда» Игоря Мельникова с одним из потомков Радзивиллов (Матей Радзивилл: «Беларусь – очень близкая для меня страна»).

«– В тени Несвижских и Олыкских ординатов незаслуженно «потерялся» Давидгородецкий ординат Кароль Николай Радзивилл, а ведь это также интересная для Беларуси личность. Что известно о нем?

– Это была такая, как бы это лучше выразиться, «сарматская» личность. Он был в чем-то похож на своих предков – князей Рыбоньку и Пане Коханку. Такой, как у вас говорят, «рубаха-парень» (смеется). Любил охотиться, устраивать приёмы. В его собственности было огромные земельные и лесные массивы, в которых он организовал образцовое охотничье хозяйство.

Охота 1927 г. С трубкой Кароль Радзивилл

Окончив Ягеллонский университет, Кароль Николай служил в Русской Императорской армии. После революции в октябре 1917 года был адъютантом командующего 1-го Польского корпуса генерала Юзефа Довбор-Мусницкого. Участвовал в советско-польской войне.

Кароль Николай Радзивилл в молодости

Центр Давидгородецкой ординации был в Маньковичах. Тамошний дворец был построен по распоряжению Марии де Кастелян и был во многом похож на знаменитый Несвижский замок (см. фото сверху, дворец в Маньковичах до 1939 г. — Н.А.). Среди друзей Кароля Радзивилла стоит назвать британского генерала бельгийского происхождения Адриана Картон де Виарта, который был своеобразным «радаром британской разведки» на советско-польском пограничье.

В сентябре 1939 года Кароль Радзивилл вступил в Войско Польское и служил в эскадроне охраны Генерального штаба в Бресте. Затем воевал в Отдельной Оперативной группе польских войск «Полесье» до октября 1939 года. Кстати, вместе с ним воевал и мой дед Константин. Радзивиллы участвовали в битве под Коцком, а затем попали в немецкий плен.

Оказавшись в колонне военнопленных, Кароль Николай подошел к немецкому офицеру и, сказав, что он родственник Гогенцоллернов, потребовал, чтобы его посадили в автомобиль, а вместе с ним и кузина Константина. Опешившие немцы выполнили требование ордината и дальше князья ехали в немецкой штабной машине.

Позднее Радзивиллам удалось сбежать. Кароль Николай служил в Войске Польском во Франции и Великобритании, а после Второй Мировой войны, в 1947 году, эмигрировал в ЮАР, где приобрел ферму возле Йоханнесбурга и занимался земледелием. Моя жена, будучи маленькой девочкой, почти все каникулы проводила на этой ферме.

В 1967 году семья бывшего Давидгородецкого ордината вернулась в народную Польшу, а через год князь умер. Кстати, мой тесть Фердинанд Радзивилл (внук Януша Радзивилла) был врачом-анестезиологом. Так вот Кароль в 1960-х годах помог ему уехать на стажировку в Кейптаун к всемирно известному хирургу Кристиану Барнарду…».