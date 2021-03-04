Столетие художника Эдуарда Куфко отметили в Бресте

06.03.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

5 марта в брестском центральном выставочном зале открылась юбилейная выставка работ, посвященная 100-летнему юбилею замечательного белорусского художника Эдуарда Куфко.

У Бога ничего случайного не бывает. И для меня символически сопрягаются даты: 4 марта исполнилось 100 лет брестскому художнику Эдуарду Куфко, члену Союза художников РБ, а 5 марта в память об этой исторической личности открылась масштабная выставка работ художника, прошедшего войну, выдержавшего плен в фашистских застенках, а затем, после Победы, прошедшего сталинские лагеря. 5 марта – день смерти Сталина, который терзал народ-победитель. И этот народ запечатлел на своих полотнах Эдуард Куфко.

Я всматривалась на выставке в страшные образы несвободных, голодных, замученных людей, но видела их и стойкими, закаленными, сохранившими свое достоинство. Глубокие холодные тона на полотнах пробивает свет глаз, человечность в лицах заключенных. Такие же лица у писателей Достоевского и Солженицына, которые в свое время прошли один каторгу, другой ГУЛАГ – свидетелей своего времени, мыслителей, радетелей о судьбе народной. Так же сказала о себе поэт Анна Ахматова: «Я была тогда с моим народом, \ Там, где мой народ, к несчастью, был…» – и у нее символическая связь со смертью тирана, именно 5 марта умерла и она, написавшая свой «Реквием».

Все мы смертны, но какая память остается от нас? «След, чтобы вытерли паркет?» Или светлый творческий след, как стихи Анны Ахматовой, проза Достоевского, Солженицына, полотна Эдуарда Куфко.

Юбилейная авторская выставка Эдуарда Куфко показала масштаб его личности, судьбы, творчества. И это возрастающий масштаб, как то бывает с большими художниками.

Работы мастера в Бресте хранятся в краеведческом музее, откуда и были доставлены в выставочный зал ООКЦ на ул. Советской. Часть полотен – из семейной коллекции. В Художественном музее, что в Брестской крепости, можно видеть несколько его работ Эдуарда Куфко, и только по юбилейным поводам – более представительную экспозицию этого автора.

В наше время авторская экспозиция, посвященная 100-летию художника, прозвучала мощно и современно.

А вот недостойного шума добавила ей чья-то исполнительская инициатива – убрать со стеклянной стены выставочного зала плакат с названием «ЗОНА», сделанный для выставки сыном-художником Владиславом Куфко. Для плаката использована немецкая фотография из фашистского лагеря, где томились советские военнопленные, среди которых в войну находился и Эдуард Куфко.

Тот самый плакат, который вынудили снять накануне открытия выставки

То, что пришлось наспех сделать…

Что на ком горит, я не знаю, и какие ассоциации возникли у запретителей плаката – это у них надо спросить. Неприглядно в столетний юбилей большого художника, участника Великой Отечественной войны, патриарха династии художников и прадеда, ограничивать поле памяти и снимать историческую уже афишу, которая, тем паче, висит на многих сайтах и в соцсетях.

Какая культурная глава такое сотворила, как и ранее удалила из руководителей культурных учреждений высоких профессионалов, творческих людей? Хочется запретить не только свое мнение иметь, говорить, но и мыслить, и творить?

Когда-то, несмотря на все свободомыслие поэта Пушкина, его личный цензор император Николай Первый понимал высокую цену таланта и назвал поэта умнейшим человеком эпохи. В последующие века забывались властители, но имя Пушкина светило как солнце русской поэзии.

Так происходит и нынче, ведь жизнь коротка – искусство вечно. И наше время останется в прозе и стихах, музыке и картинах одаренных Богом людей, сохраняющих душу живу.

У автопортрета Э.С.Куфко — его сын-художник Владислав и правнук Алексей.