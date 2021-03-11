Когда о Бресте пишет Николай Александров – все исторические герои его книг интересны и уникальны

12.03.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото Виктории МИХАЙЛОВОЙ

Книга «Брест на перекрестках уникальных судеб» увидела свет в 2020 году, а презентации ее продолжаются и в нынешнем, 2021-м. Так, 11 марта в областной библиотеке им. М. Горького состоялась встреча автора с читателями и почитателями истории – под названием «Новые ветви «Фамильного древа Бреста».

И, действительно, кратко представив свое новое издание историко-биографических очерков «Брест на перекрестках уникальных судеб», Николай Александров резюмировал, что лучше почитать книгу, которая доступна в библиотеках и продается в книжных магазинах – в ней все изложено. А за год после выхода книги у исследователя архивов и историка накопилось столько новых материалов, документов, фотографий о наших былых земляках, что хочется поделиться ими с брестчанами.

Но для создания атмосферы вначале зазвучала музыка Рахманинова (она звучала в его исполнении в Брест-Литовске в июле 1914 года) и на экране был показан видеоролик, ранее созданный к выходу в свет двух альбомов плакатов «Имена и времена» – опять же в рамках проекта «Фамильное древо Бреста», которое несколько десятилетий взращивает Николай Александров. Древо это поднялось от статей в газете «Брестский курьер», через издание книг под эгидой «БК», последнее время – через публикации на сайте «Брестский курьер», в Фейсбуке, в журналах.

Вместе с музыкой на экране листались фотоснимки вековой давности.

После ностальгического ролика Николай продолжил показ на экране своих эксклюзивных находок с комментариями о судьбах брестчан, с ответами на вопросы от зрителей, с их дополнениями.

Род Пантелевичей, который в межвоенные годы жил в доме на ул. Гоголя 33, был проиллюстрирован архитектурными эскизами этого дома и обширной серией фотографий; иеромонах Феофил и скит, построенный им на Белом озере близ Бреста; представители рода брестского врача Бориса Корзы, переписка с ними; выпускник Тенишевского училища в Москве Владимир Валенков, который учился вместе с Осипом Мандельштамом, а после Первой мировой войны преподавал в Русской гимназии в Бресте-над-Бугом, – вот пунктирно некоторые из тем рассказа.

А на завершение встречи на экране опять появился еще один видеоролик, и под звуки польского танго брестчане века нынешнего полюбовались лицами и нарядами века минувшего.

Заместитель директора областной библиотеки Лариса Веремчук поблагодарила Николая Александрова за насыщенную и эмоциональную атмосферу встречи и подчеркнула, что такая функция библиотеки – непосредственное общение с автором книги, писателем, поэтом, историком – в наше время, возможно, приоритетно среди других форм приобщения к книжной культуре. И вручила весомый фолиант лучшего энциклопедического издания к Тысячелетию Бреста – богато иллюстрированного, высокой печати.

После встречи многие читатели задержались у полок книжной выставки с изданиями и публикациями Николая Александрова, да и с самим автором вели дискуссии и фотосессии, не забывая про автографы на книге «Брест на перекрестках уникальных судеб.

Спасибо областной библиотеке!