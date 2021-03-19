Под знаком Святослава Рихтера

21.03.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

20 марта в Бресте состоялся праздничный концерт, посвященный Святославу Рихтеру – музыканту века, который некоторыми ниточками судьбы соединен с городом над Бугом.

В прошлом XX веке великий пианист много раз концертировал в нашем городе, проезжая через него на гастрольные турне по Европе. Брестский музыкант и культуртрегер Лилия Батырева, руководитель областного Музыкального общества, тогда, с 1960-х, налаживала связи с замечательными исполнителями страны и приглашала их с просветительскими выступлениями в пограничный город. А со Святославом Рихтером и его семьей у нее сложились дружеские отношения на всю жизнь – о них особый рассказ.

Мы же напомним, что брестский Международный фестиваль «Январские музыкальные вечера» возник вскоре после основания Святославом Рихтером вместе с Ириной Антоновой фестиваля «Декабрьские вечера» в Москве – плодотворное долголетие этих форумов шло параллельно.

К сожалению, после XXXI Международного фестиваля классической музыки в Бресте — «Январских вечеров-2019» — вот уже две зимы карантинные меры не дают провести этот форум.

А вот международному конкурсу пианистов им. Святослава Рихтера в Бресте только четыре года, но он выказывает признаки жизнеспособности и в нынешнее коронавирусное время, отменившее многие брендовые форумы. Так, в этом марте он собрал немало юных талантов в Бресте, и как завершение фестиваля в день рождения великого пианиста на сцене Брестского академического театра драмы был дан концерт его участниками – в виде высокого жюри и профессиональных брестских музыкантов.

Хорошей живой музыки не бывает много, а исполнение прелюдий Рахманинова пианистом Константином Артемом, лауреатом Международных конкурсов, любимцем Бреста, задало тон праздничному концерту. В принципе, пианист почти не сходил со сцены как концертмейстер брестских вокалистов, а также исполнитель классики, которого горячо благодарили слушатели.

Вокал, я бы сказала, брестская вокальная школа украсила концертную программу разнообразными голосами Екатерины Вабищевич, Александры Моминовой, Нины Золотницкой и Таисии Засим – в их исполнении прозвучали и оперные арии, и романсы, которые всегда создают особо теплую атмосферу в зале.

Неожиданностью для многих стал впервые исполненный в Бресте «Фортепианный квинтет» Дмитрия Шостаковича – выдающегося советского композитора. Написанный в 1940 году, получивший перед войной сталинскую премию, этот квинтет наполнен драматическими смыслами того времени и прозвучал очень актуально в наше время.

Прекрасный проект осуществили пианист Владимир Дулов, лауреат Международных конкурсов, заведующий кафедрой «Специальное фортепиано» Белорусской Академии музыки — и член жюри рихтеровского конкурса в Бресте, а также брестские музыканты Марина Александрова (I скрипка), Елена Ковтун (II скрипка), Наталья Лончук (альт), Татьяна Голуб (виолончель). Это было выразительно и пронзительно – если кратко о восприятии прозвучавшего квинтета Шостаковича.

Спасибо вдохновителю музыкальных событий в Бресте и режиссеру прошедшего концерта Лилии Батыревой, Заслуженному деятелю искусств РБ!

Вместо постскриптума добавим к сказанному давнюю публикацию Лилии Григорьевны Батыревой, размещенную в «Брестском курьере» № 12 (420) от 18.03.1999 г.

Фото 1970 г. — Л.Г.Батырева и Святослав Рихтер

«Брест, наша область сохраняют и берегут память о великом пианисте ХХ века, который много раз бывал в нашем городе с концертами не только проездом.

Его помнят и в Пинске, и в колхозе «Советская Белоруссия» Каменецкого района. Многочисленные концерты в зале Брестского музыкального училища оставили неизгладимое впечатление. К примеру, ожидание выхода (а выход Рихтера в зал – это уже явление особое!). Маэстро появился – и мы все как бы под гипнозом, мурашки по коже. Мгновение… полились звуки, прозвучал лишь главный аккорд и стало ясно: собранность, стиль композитора, движения рук, прикосновение к клавишам и вся внешность – рождали чудо, чудо мира музыки, где филигранность и высочайший вкус, эрудиция и глубокая философия сделали его непревзойденным исполнителем.

Рихтер любил наш город – это был отдых между многочисленными концертами за границей и широкой бурной жизнью Москвы. Он хорошо знал старый город, любил бродить по скверам Гоголя, Мицкевича, Набережной. Когда-то, взглянув на маленький особняк на углу Ленина и Московской, воскликнул: «Этот прекрасный домик надо сохранить!» И ныне знают все музей «Спасенные ценности».

Святослав Рихтер чаще всего останавливался в гостинице «Интурист», позже в «Весте», замечал и помнил, как были оформлены их номера. Негодовал от безвкусицы и радовался уюту, простоте и хорошему вкусу.

Когда собеседник становился скучен, Рихтер засыпал, или уходил, или просто не общался.

Больше всего меня обескураживало то, что он – Маэстро – мог спросить у простого учителя музыки мнение о том или ином исполненном им произведении.

Находясь 30 лет в ожидании писем, телеграмм, телефонных звонков, посещая «Декабрьские вечера» в Москве, слушая его мнения, впечатления, бывая на его репетициях, видя его работу в качестве режиссера, – я пришла к мысли проводить фестиваль классической музыки в Бресте. В знак признательности, любви и уважения к великому Маэстро и был организован в 1989 году фестиваль «Январские музыкальные вечера».