«Это хорошо, что мы поем!» По пути от старинного до современного романса прошел брестский автор и исполнитель Тарас Юркевич

03.02.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

А слушала 3 марта концерт «Романтика романса» заполнившая зал на ул. Комсомольской большая когорта брестчан – любителей этого жанра и исполнительской манеры брестского барда Тараса Юркевича.

Манере этой присуща сдержанная доверительность, мягкость интонаций. И в старинных романсах «Калитка», «Не уезжай, ты мой голубчик», «Я ехала домой», и в композициях на стихи Есенина, и в песнях Окуджавы она доносила до слушателей поэтическое слово, музыкой усиливала его звучание. Ведь в романсе очень важен текст, высокая поэзия и очень личное откровение автора.

Интересно было узнать, что в театральной среде Бреста, в актерской семье Юркевичей, был культ романса, замечательно пел глава семьи Заслуженный артист Беларуси Сергей Юркевич, а сын Тарас с детства аккомпанировал ему на гитаре. Именно там услышал Тарас малоизвестный романс на стихи Есенина «Красный вечер» «О красном вечере задумалась дорога…» – и познакомил с ним слушателей концерта. Как и с романсом на стихи гусара и поэта Дениса Давыдова – в версии современного нам музыканта.

Тарас Юркевич не раз знакомил Брест с современными бардами-исполнителями из разных точек Беларуси и России, он частый участник международных фестивалей авторской песни. Вот и на нынешнем концерте Тарас пел романсы друзей из Калининграда и Питера.

А завершили концерт композиции самого Тараса, и большинство их было на стихи дочери Марии, минчанки. Творческий альянс отца и дочери сложился давно и очевидно развивается.

Помимо раскрытия темы любимого жанра на концерте «Романтика романса» получилось ретроспективное путешествие по волнам семейной памяти – и это создало особо теплую атмосферу в зале.

Брестчане соскучились по атмосферным встречам с музыкой, с городским романсом, с другими камерными жанрами на разных площадках. Понадеемся на весну!