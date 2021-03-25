Брестский Курьер

Первое белорусское триеннале VIVAT VITA в Бресте: избранное от избранныхВыставки и Презентации

Первое белорусское триеннале VIVAT VITA в Бресте: избранное от избранных

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27.03.2020 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Рифмуясь с вольной жизнью, вписанной в название VITA, 25 марта в центральном выставочном зале Бреста на Советской открылось республиканское триеннале современной живописи, графики и скульптуры – тоже тройственный союз ветвей изобразительного искусства.

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В конце 2020-го масштабный проект «Первое триеннале VIVAT VITA» от Союза художников Беларуси состоялся в Минске в рамках Арт-фестиваля и республиканского проекта «Графика года».

Нынче в марте брестчанам повезло увидеть «Избранное» этих двух проектов у себя в городе: это созданные за последние три года и отобранные высокородным жюри работы 30 заметных художников, графиков и скульпторов республики. И сразу хочется отметить присутствие среди них немалого числа брестских авторов.

В центре внимания зрителей – работа лауреата фестиваля Катерины Сумаровой, как и других победителей отборочного конкурса Александра Доманова, Василия Костюченко, Владимира Шаповалова, Александра Соколова, Юрия Яковенко, Андрея Савича, Марии Мороз.

Несмотря на жизнеутверждающее название выставки, в ней много сумеречных тем и тонов, что конденсируется в работе – посвящении художникам ARTISTS Александра Доманова. Концентрат серого, старого в работе из картона и ветоши Алеся Фалея «Они идут»; заключенная в форму тьма в скульптуре «Ночное» Владимира Пантелеева; серый тон в полимертонированной скульптуре Алеси Гурщенковой «Праз абмежаваннi» и перекликающемся с ней «Зернем пустаты» Павла Герасименко –  названия весьма говорящие.

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Интеллектуальное напряжение от современной живописи, графики и скульптуры – это общее, что пронизывает выставку «Избранное», большинство работ разных жанров. Наверное, время такое раздумчивое.

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Для себя я в этом плане отметила полотна Владислава Куфко, особенно «Пир во время чумы». В связи с ним для меня примечательно то, что на острие современности – не только молодежь, что ей органично, но и многие художники зрелого и мудрого возраста.

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Так, затягивает графика Льва Алимова, я бы ее назвала ювелирной по множеству граней и узоров, открывающихся в «Фаготе. Коровьеве» – просто берестейский Лев-Левша!

Филигранны офорты Геннадия Вяля, посвященные тысячелетнему Бресту.

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После вернисажа, на котором была многолюдная тусовка, хочется еще раз зайти на новую выставку и более пристально вглядеться в срез современного белорусского искусства.

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