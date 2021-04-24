Атлантида полесской истории Александра Ильина

26.04.2021 Николай АЛЕКСАНДРОВ

26 апреля ему исполнилось бы 65 лет. Для нас, знавших историка и краеведа Александра Ильина, неожиданным шоком в ноябре минувшего года стала весть о его кончине от инсульта, усугубленного ковидом. Как будто скорый поезд на ходу сошел с рельсов…

А ведь он до последних дней был полон творческими замыслами, жил в постоянном движении к их реализации, погружаясь в архивные глубины по намеченным маршрутам поиска. Мы не раз в последние времена соседствовали за столами в Госархиве Брестской области – сюда он приезжал из Пинска для разыскания нужных ему документов и сведений в разработке новых тем. И не только здесь ему доводилось работать – Александра Ильина помнят многие другие архивы Беларуси, России, Польши, Украины, Литвы. Даже удивительно, как математик, вузовский преподаватель, окончивший мехмат Днепропетровского университета, сроднился с историей, ставшей его параллельной научной стезей. Впрочем, наверное, даже и не параллельной, а главной, судя по масштабу изысканий и трудов Александра Ильина.

В сфере его интересов географически был весь Полесский регион, живая глубинная Атлантида судеб и обстоятельств былых времен. А копал он основательно и дотошно, углубляясь в разнообразный массив источников. Путь от краеведа к историку – это движение от частного к общему, от детальных находок к общей картине, выстраивание перспективы в аналитическом контексте. Краевед делает эскизы и зарисовки, историк создает полотна.

Ильин шел именно таким путем. Первоначально год за годом публиковал свои краеведческие заметки в газетах «Брестский курьер», «Берестейский край», «Народная трибуна» и других, причем писал на русском и украинском языках. Затем основал и вел по волнам лет в содружестве с Николаем Синкевичем журнал ««Гістарычная Брама: гісторыя і культура Палесся», где уже концептуально осуществлял свои замыслы, рассказывая о родах Скирмунтов, Стеллецких, Котовичей и других персональных судьбах. Всего вышло 30 выпусков этого журнала в печатном и электронном виде. В те же времена писал статьи для украинской энциклопедии, готовил публикации для научных изданий.

Более десяти лет он в соавторстве с женою, поэтессою Еленой Игнатюк готовил многостраничную книгу «Очерки истории культуры Пинщины (IX – нач. XX в.) – первое издание, в котором исследованы этапы культурного развития Пинского региона на протяжении более 11 веков. Труд уникальный, вобравший материалы по истории живописи, музыки, литературы, книгоиздательства, архитектуры, образования Пинщины из архивов Петербурга, Вильнюса, Варшавы, Вроцлава, Киева, Львова, Минска, Гродно. Пожалуй, аналогов такого исследования культуры нет более ни в одном из регионов Беларуси.

В чем еще особенность Александра Ильина – он мог увлеченно заниматься сразу несколькими направлениями поисков и исследований. Так, как бы между делом, создавалась и его книга «Непростые и загадочные судьбы братьев Русецких», вышедшая в Пинске в прошлом году. В ней рассказывается о сыновьях диакона Антония Русецкого – Алексее, Григории и Федоре Русецких. Старший Алексей был выдающимся проповедником, военным капелланом, дослужился до должности главного священника Белой армии генерала Колчака, затем священствовал в приходах Полесья. Средний брат Григорий был замечательным педагогом, инспектором народных училищ и директором Пинской женской гимназии, помогал учителю Константину Мицкевичу (Якубу Коласу), когда того обвинили в революционной деятельности. Младший Федор также был знаком с Якубом Коласом, в межвоенной Польше был православным священником, а его единственный сын Ростислав Русецкий получил мировую известность, написав под псевдонимом Славомир Равич литературный бестселлер – роман-мистификацию «Долгий путь» о побеге узников из сталинского лагеря в Индию.

Около двух десятков лет Александр Ильин занимался темою польского концлагеря в Березе-Картузской, массив документов о котором удивительным образом сохранился в Госархиве Брестской области. Через этот лагерь за период его существования прошло около 10 тысяч узников, несколько сот из которых погибли от болезней, голода и мучений. Александр Ильин произвел колоссальную работу, изучая документы, переводя их с польского языка, отыскивая воспоминания и свидетельства узников, находя их потомков. К этим трудам присоединилась украинская сторона в лице историка Петра Мазура, также внесшего значительный вклад в создание книги. В результате двадцатилетней подготовки в 2019 году в Тернополе на украинском языке вышла книга «Нариси історії Береза-Картуського концтабору (липень 1934 – вересень 1939)». В нее вошло более 300 архивных документов, более 200 газетных заметок, более 100 фотографий, 11 воспоминаний узников лагеря. Получился полноценный комментированный научный труд, впервые столь объемно раскрывающий драматическую историю лагеря в Березе-Картузской.

Конечно, не обо всем созданном Александром Ильиным, доцентом Полесского государственного университета, сумел я рассказать. Теперь его домашними заготовками и накоплениями бережно занимается жена-сподвижница Елена Игнатюк. Она уже подготовила к изданию его книгу о пинских Скирмунтах. Так что жизнь Александра Ильина в исследовательском море продолжается, его Атлантида истории не уходит в нети…