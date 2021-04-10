Поехали! — в историю о том, как космонавты навещали Брест

12.04.2021 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Накануне Дня космонавтики в околоземное пространство снова отправился Юрий Гагарин. Теперь уже в виде космического корабля, носящего его имя. Полет приурочен к 60-летию того памятного дня, когда мир услышал знаменитое ныне «Поехали!» Это было впервые — и навсегда.

Приятно, что международный экипаж, пристыковавшийся к МКС, возглавляет наш белорус Олег Новицкий, чем-то внешне похожий на Юрия Гагарина. Это уже третий его полет в космос. Вместе с ним прибыли на станцию россиянин Пётр Дубров и американец Марк Ванде Хай.

Два года назад Олег Новицкий накануне Дня космонавтики побывал в Бресте, привезя поздравление от Алексея Леонова к 1000-летию нашего города.

Сегодня космические полеты выглядят уже обыденной реальностью. А ведь те первые полеты 60-х — 70-годов прошлого века были событиями колоссальными, связанными с отвагою и риском первопроходцев. героев знали поименно, их рады были видеть во всех городах и весях Союза. Вот и наш Брест космические герои навещали неоднократно по различным датам да и без оных. Напомню о некоторых таких визитах — посредством фотографий, многие из которых, авторства Е.Н.Макарчука, вы увидите впервые.

Впрочем, начну с Гагарина, который в Бресте не сумел побывать, но в 1965, в год 20-летия Победы, отправил сюда поздравительное письмо и свою фотографию с надписью, адресованной защитникам крепости. Снимок из фондов Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

А вот снимок Германа Степановича Титова — космонавта № 2, с его семьею, сделанный в Бресте на погранпереходе 6 августа 1975 года.

Бывала в Бресте и первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Первое фото сделано на вокзале, второе — у входа в Музей обороны Брестской крепости.

Павел Романович Попович, также из первопроходцев, дважды побывавший в космосе в 1962 и 1974, запечатлен в Бресте на этих снимках в 1965 году — на завершающем этапе Всесоюзного похода молодежи, событии памятном для горожан старшего поколения.

На этом фото слева от Поповича видны Сергей Смирнов и защитник крепости Самвел Матевосян.

Павел Иванович Беляев, лётчик-космонавт СССР № 10, совершил космический полёт в качестве командира корабля «Восход-2» 18—19 марта 1965 года. Во время полёта второй пилот корабля А. А. Леонов впервые в мире осуществил выход в открытый космос. В Бресте Беляев заснят также в Брестской крепости.

Здесь рядом с П.И.Беляевым — брестский фотожурналист Виталий Герман.

А тут в кадре с Беляевым фотокор «Зари» Евгений Макарчук (в темном пальто).

Вячеслав Дмитриевич Зудов работал в околоземном пространстве с 14 по 16 октября 1976 года вместе с Валерием Рождественским, был командиром космического корабля «Союз-23». Приземление модуля было драматическим, едва не стоившим жизни экипажу. Фотографии Зудова в Бресте сделаны в 1985 году. На первой из них удосужился оказаться и я — брал у Зудова интервью.

Юрий Николаевич Глазков космический полёт совершил с 7 по 25 февраля 1977 года на космическом корабле «Союз-24» и борту орбитальной станции «Салют-5» как бортинженер. В экипаж также входил Виктор Васильевич Горбатко. Фото в Бресте 1980 г.

Наш земляк Петр Ильич Климук, уроженец д. Комаровка Брестского района, трижды побывал в космосе — в 1973, 1975 и 1978. Последний полет он совершил с польским покорителем просторов Мирославом Гермашевским на космическом корабле «Союз-30» к орбитальной станции «Салют-6» для совместной работы с её экипажем — В. В. Ковалёнком (также белорусом) и А. С. Иванченковым. Кстати, сегодня, в День космонавтики, в музее деревни Комаровка открывается бюст Гагарину, подаренный россиянами.

П.И.Климук с председателем Брестского горисполкома В.П.Самовичем

А в Бресте, на ул. Дзержинского, опять же кстати, в ресторане «Гагарин» , оригинально оформленном соответственно космическому имени, горожане сегодня наверняка поднимут тосты во славу космоса и возгласят: «Поехали!..»