Метание жемчуга на берегу Мухавца – по поводу строительства в историческом центре Бреста

09.04.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Уж сколько раз твердили миру и всем службам Брестского горисполкома, что у реки зеленая зона должна оставаться зеленой и что общественность города желает видеть благоустройство этой территории именно как экологической, прогулочной, рекреационной, спортивной зоны! А воз, то есть проект размашистого строительства на самом берегу реки, в историческом центре Бреста, и ныне там.

Вот и на встрече 6 апреля на площадке по ул. Интернациональной, где хотят начать возведение многоэтажного элитного дома – так называемой «жемчужины» на Набережной, местные жители твердили о своем протесте против строительства представителям горисполкома и застройщика ООО «Продом». Наверняка, напрасно твердили, как и много месяцев ранее, да уже год протестовали, обращались с письмами, ходили на приемы к депутату Национального собрания, помощнику Президента по Брестской области, к местной власти с протестом против строительства «жемчужины» на Набережной – элитного жилого дома с подземным паркингом и парой торгово-бытовых точек.

Семиэтажная новостройка расположится на высоком берегу в 27 м от реки (считайте, с выходом на прогулочные дорожки) и в 31 м от 14-этажного дома №15 по ул. Интернациональной – на месте двух старых домиков и зеленой площадки.

Вместо эстетичного зеленого благоустройства этого видного прибрежного участка застройщики и иже с ними всячески внедряют в общественное сознание, что берег украсит многоэтажный жилой дом. Весь город против, вся общественность протестует, а караван идет: «Мы вам сделаем красиво, расслабьтесь…»

Город теряет аутентичный ландшафт берега, застраивает зеленую зону – очевидное невероятное. А уж о маленьких людях этого микрорайона, ухудшении их качества жизни и думать не думают.

Жители и 14-этажек по ул. Интернациональной, и старых панельных пятиэтажек напротив новостройки в ужасе от предстоящего строительства буквально под окнами: тяжелая техника на узком дорожном полотне помимо и без того интенсивного транспортного потока (в среднем 420 машин в час – подсчитала брестчанка Наталья Козак). Предстоит рытье котлована в насыпном неустойчивом грунте берега, под которым болото, строительные работы опять же с бульдозерами и прочей техникой на остатках зеленого двора.

А в результате возведения «жемчужины» – опасность для уже потрясенных забиванием свай при строительстве набережной, давших трещины многоэтажек по ул. Интернациональной. И затемнение новостроем старых пятиэтажек, и жизнь окна в окна с элитным домом. Жалюзи спасут?

Очевидно будут нарушены нормы по уровню шума и загазованности.

31 метр двора между домом №15 по ул. Интернациональной и будущей «жемчужиной» разгородят оградкой, вместо прежних деревьев посадят новые прутики – ждите, когда подрастут, а если не дождетесь – ваши проблемы, живите долго. Или идите гулять в Городской сад.

Такие советы и ответы жители услышали от представителей застройщиков и заместителя главного архитектора Бреста Егора Добрунова.

Позицию горожан на встрече высказала Наталья Козак: опасение за безопасность уже потрескавшихся 14-этажек на ул. Интернациональной, увеличение транспортного потока на узкой улице, прибавление легковых автомобилей от «жемчужины»: в этом элитном доме на 34 квартиры планируется 39 машиномест подземного паркинга, а ведь автовладельцы будут приезжать на обед, по другим делам и парковаться на дороге или во дворе новодела, рядом с ним. И добавится транспортное обслуживание элитного дома: вывоз мусора, «Скорая помощь» и прочие технические необходимости, также подвоз товаров к двум торгово-бытовым точкам в этом здании.

Говорили жители и о проблемах канализации в данной жилой зоне, где все подвалы 14-этажек воняют, об увеличении нагрузки на нее. Говорили и о других коммуникациях, которые плотно проложены на данной территории: газовой трубе, электросетях.

Напоминали о существовании на берегу старых подземных сооружений с некими люками и коммуникациями, пока просто заваленных бетонными плитами. Не проведена археологическая экспертиза, чтобы точно знать, что лежит в культурном слое этого исторического места, где до войны проживало еврейское население, где во время войн сооружались бетонные доты, где шли бои и гибли воины.

Представители «Продома» отвечали, что таковую экспертизу проведут во время рытья котлована. А если обнаружат захоронения или остатки сакрального сооружения? Остановят стройку, как на площадке по ул. Куйбышева?

Много вопросов вызвало так называемое общественное обсуждение «жемчужины» – нового объекта на набережной, которое, оказывается, прошло до аукциона по продаже данного участка городской земли. Как-то не заметил город этого обсуждения и самого аукциона общественно значимой территории, а когда с лета 2020 года стал протестовать против строительства элитной многоэтажки на берегу реки, этих протестов «не заметили» городские власти. Поздно, мол, вы сами согласились на застройку, и Министерство культуры согласилось, и архитектурные эксперты. И денежные покупатели вложились в красивый проект.

Деньги решают все?