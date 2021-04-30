Пасхальное послание

Архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна

боголюбивым пастырям, всечестному иночеству и

всем верным чадам Брестской епархии Белорусской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри,

иноки и инокини, боголюбивые братья и сестры!

Христос Воскресе!

Сердечно приветствую вас с Праздником праздников и Торжеством из торжеств — Светлым Христовым Воскресением, с Пасхой Божией Спасительной! «Сегодня всякое творение веселится и радуется, ибо Христос воскрес» (канон Пасхи). С праздником Светлого Христова Воскресения приходит торжество победы жизни над смертью: Свет, из Гроба воссиявший, просвещает всякого человека.

Позади Великий пост. Он был лекарством для наших душ, наставником молитвы и покаяния. Мы снова учились быть людьми и укрепляться в добродетелях. День за днем, неделя за неделей мы шли многотрудным, но благодатным путем преображения своей души. И вот ныне святитель Иоанн Златоуст обращается к нам и взывает: «Все войдите в радость Господа нашего!».

Обратите внимание, кому являлся наш Господь после Своего Воскресения. Это не был Пилат, колебавшийся в суде над Христом, это не были первосвященники, в своей гордыне не увидевшие Живого Мессию, это не был народ, желавший увидеть чудо схождения Распятого Иисуса с Крестного Древа ради собственного убеждения в его Божественном происхождении.

Первыми видеть чудо Воскресения Господня удостоились лишь самые близкие и верные Спасителю люди: жены-мироносицы. Спаситель утешает именно их, именно их сердца Он распаляет спасительным светом обновления жизни. И хотя Своими страданиями, смертью и воскресением Господь совершает подвиг ради всего человечества, более всех он ценит именно Своих самых близких. Тех, которые бесстрашно следовали за Ним на Голгофу и видели Его страдания. А после смерти — поспешили ко гробу, чтобы воздать Искупителю последние почести, помазав драгоценным миром Его святое Тело. За свой подвиг и неустрашимую любовь они сподобились услышать от Ангела радостную весть о воскресении Господа, а затем увидеть и Самого Воскресшего Учителя.

Для нас, православных христиан, — это очень важный урок. Мы должны понимать, что воскресению и радости жизни вечной предшествуют подвиг жертвенной любви и духовного мужества. Именно эти качества являются главными и основными ценностями, когда наступает время испытаний и проверяется крепость веры и преданность Христу.

У каждого из нас свой путь жизни в Церкви — путь примирения человека с Богом, путь одухотворения с помощью церковных Таинств. Дух Божий укрощает в человеке его страсти, даруя ему покаяние и свет спасительной веры. Главная цель духовной жизни — дать правильное вéдение о жизни вечной, о будущей жизни с Воскресшим Христом.

На протяжении многих столетий истории наш народ неоднократно подвергался различным опасностям: нашествиям иноплеменников, революциям, болезням, но всякий раз с верой во Христа и Его Воскресение находил в себе силы на их преодоление.

В этом году мы молитвенно вспоминаем 800-летие рождения святого благоверного князя Александра Невского, вся государственная, политическая и международная деятельность которого определялась искренней любовью к своей стране, народу и преданностью вере отцов. Эти ценности носят вневременный характер для любой нации.

А в июне исполнится 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Наш народ принес большую жертву, чтобы сегодня у нас была возможность мирно жить, спокойно молиться и трудиться на благо нашего родного Отечества. В эти светлые пасхальные дни я призываю каждого из вас вознести свои молитвы за тех, благодаря кому мы одержали нашу великую Победу. Не забывайте их подвига, будьте достойны этой великой жертвы и прилагайте все усилия к тому, чтобы на нашей многострадальной земле больше не проливалась кровь.

Страна живёт, пока сохраняется память о подвигах предков, доколе продолжаются и развиваются традиции и преемственные связи. Память о великих деятелях отечественной истории, сбережение исторических традиций – важнейшее условие сохранения её ценностного суверенитета, фактор обеспечения государственной национальной безопасности в целом.

Празднуя светлое Христово Воскресение, будем же, дорогие отцы, братья и сестры, словом и делом утверждать единственный спасительный выбор, который предлагает нам Творец, — возродиться для жизни вечной.

Откроем наши сердца страдавшему, умершему, и воскресшему ради нас! И да поможет всем нам Господь быть верными и «поработать Ему со всяким благодарением» во все дни нашей жизни!

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе Христос!

Иоанн,

Архиепископ Брестский и Кобринский.

Пасха Христова,

2021 г., г. Брест