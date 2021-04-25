Шенген со скидкой или безвиз: что ЕС может предложить Беларуси

27.04.2021 Deutsche Welle

Евродепутаты предложили Еврокомиссии снизить визовый сбор для граждан Беларуси. Может ли ЕС освободить белорусов от оплаты шенгенских виз? А предоставить безвизовый режим?

Беларусь входит в короткий список из четырех стран, граждане которых платят за шенгенскую визу не 80, а 35 евро (остальные три — Россия, Армения и Азербайджан. — Ред.) Но и эта сумма для многих белорусов высока, тем более во времена нынешнего политического кризиса в стране. Поэтому некоторые евродепутаты выступили с инициативой снизить визовый сбор для жителей Беларуси. DW разбиралась, есть ли перспективы у этого предложения.

Визовый сбор слишком высокий

«Существующий сбор за визу в ЕС для белорусов, пытающихся сохранить свои связи с Евросоюзом, слишком высок. Его необходимо снизить до символической суммы», — говорится в письме в адрес еврокомиссара по политике соседства и расширения Оливера Вархеи. Документ подписали 20 евродепутатов, а инициатором его стал постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.

Еще год назад, когда вступило в силу соглашение об упрощении выдачи виз между ЕС и Беларусью, депутаты Европарламента отмечали, что при минимальной зарплате в Беларуси, не доходящей и до 200 евро, многим жителям страны будет непросто оплатить визовый сбор в 35 евро. Репрессии со стороны режима Александра Лукашенко, в том числе, увольнения с работы по политическим причинам или штрафы за поддержку протестов, усложнили финансовую ситуацию еще больше, указывается в письме.

Станет ли шенгенская виза бесплатной для белорусов?

«Снижение сбора за визу в ЕС до символической суммы на фоне ухудшающихся стандартов жизни в Беларуси станет мощным сигналом поддержки белорусов и их борьбы за демократию», — уверены авторы документа.

Может ли ЕС снизить сбор за шенгенскую визу?

Возможно ли снизить сбор за шенгенскую визу или вообще отменить его? В Визовом кодексе ЕС предусмотрена эта возможность, но только «в индивидуальных случаях». Однако визовые отношения Беларуси с Евросоюзом регулируются не кодексом, а соглашением об упрощении визового режима.

Этот документ допускает пересмотр визового сбора, но только «путем письменного соглашения между сторонами». Иными словами, Евросоюз и Беларусь должны провести для этого переговоры, согласовать новую сумму сбора и внести изменения в соглашение. В одностороннем порядке ЕС сумму визового сбора изменить не может.

В настоящее время переговоры между ЕС и Беларусью, в силу очевидных причин, невозможны: официальный Брюссель не признает легитимность Александра Лукашенко. Так что проведения в Беларуси новых выборов в соответствии с международными стандартами политическое сотрудничество между ЕС и Минском остается замороженным.

Бесплатная шенгенская виза — не для всех

Подписанное с Минском соглашение об упрощении визового режима уже включает в себя достаточно обширный список категорий граждан Беларуси, освобожденных от визового сбора. В него входят дети до 12 лет, едущие в ЕС по обмену ученые, студенты и школьники, спортсмены, представители НКО.

Белорусские студенты освобождены от уплаты визового сбора

Визовый сбор также не взимается, если поездка совершается с гуманитарной целью, к примеру, для лечения или посещения больного родственника. В этом случае необходимы документы, подтверждающие цель поездки. Является ли она гуманитарной, решают консульские службы государств Шенгена.

Возможен ли безвизовый режим?

Белорусская оппозиция призывает Брюссель не ограничиваться снижением визового сбора. «Соглашение об упрощении выдачи виз — важный шаг. Но в новой Беларуси мы хотели бы обсудить дальнейший прогресс в сфере визовой политики, позволяющий белорусам ездить в ЕС без виз», — отметила Светлана Тихановская, выступая на организованной Европарламентом ассамблее 20 апреля.

Согласится ли ЕС отменить визы для белорусов? Эта перспектива закреплена в официальных решениях Евросоюза. Еще в октябре прошлого года Совет ЕС назвал запуск диалога о визовой либерализации возможным «при условии устойчивого и эффективного выполнения соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии«. Другим условием было управление потоками миграции и пересечением границ «надлежащим образом».

Что нужно для безвиза с ЕС?

Очевидно, что диалог о безвизе можно будет начать только после урегулирования в Беларуси политического кризиса и проведения честных и свободных выборов. Опыт Украины, Грузии и Молдовы показывает: до того, как будет подписано соглашение о безвизовом режиме, стране предстоит проделать сложную работу. Договор между Киевом и Брюсселем, к примеру, был подписан лишь спустя девять лет после начала переговоров в 2008 году. Кишинев справился быстрее — за четыре года. Положительную роль здесь сыграла небольшая численность населения.

Для получения безвиза каждой стране необходимо выполнить длинный список конкретных требований в различных сферах: пограничного контроля, миграционной политики, предоставлении убежища, безопасности документов.

Не менее важным условием является борьба с организованной преступностью и с коррупцией — при этом Еврокомиссия тщательно проверяет не только принятие необходимых законов, но и их осуществление. Украине, к примеру, пришлось создать Национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное агентство по предотвращению коррупции. Важны для ЕС и вопросы соблюдения фундаментальных прав человека, например, в частности, свободы передвижения, а также борьба с дискриминацией.