«Светоносная сень» растет трудами Людмилы Шлег

09.04.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В Художественном музее, что в Брестской крепости, 8 апреля состоялась презентация новой редакции выставки полотен «Светоносная сень» Людмилы Шлег, нашей землячки. Член Союза композиторов РБ, лауреат национальной премии «За духовное возрождение», вот уже более пяти лет Люмила Шлег занимается живописью, пишет иконы и пейзажи и показывает их на персональных выставках.

Напомним хронологию творческих встреч Людмилы Шлег в Бресте:

2015 год – выставка иконописи в Брестском областном музколледже и концерт авторских хоровых произведений;

2019 год – первая персональная выставка иконописи Людмилы Шлег «Светоносная сень» (50 полотен) в Музее спасенных художественных ценностей и концерт «Величит душе моя Господа» – как авторских музыкальных произведений, так и классики духовной музыки.

И вот под прежним названием «Светоносная сень» в Художественном музее, что в Брестской крепости, в этом апреле новая выставка иконописи и пейзажа представила уже сотню полотен автора, созданных в основном за 2020 год.

В свой богатый возраст, 76 лет, Людмила Шлег смогла показать пример удивительной трудоспособности и творческой зажигательности. Все ее работы написаны акрилом и мастихином, они очень ярки и экспрессивны, удивляют палитрой и богатством воображения.

По словам директора этого филиала БрОКМ Юрия Хведынича, он только познакомился с творчеством нашей именитой землячки, но поражен ее силой и искренностью. А куратор выставки Наталья Петрова, сотрудник Музея спасенных ценностей, которая устраивала и первую экспозицию «Светоносная сень», обозначила, как органично вписалась новая одноименная выставка под сводами Художественного музея. Именно в близости от праздника Благовещения, в дни Великого поста она – как дар от художницы верующим, помогающий понять счастье внутри нас и обрести его. И пусть у кого-то возникает неприятие авторской иконописи, но кому-то она поможет встретиться с Богом, как это произошло у самого автора.

Атмосферу на вернисаже создавали не только картины, но и песнопения в честь Богородицы, исполненные группой церковного хора Свято-Воскресенского собора под управлением регента Лии Крац.

А всем брестчанам, кому недостает солнца в эту неустойчивую весну, можно посоветовать прийти посмотреть на «Светоносную сень» в стенах Художественного музея в крепости – до 2 мая.