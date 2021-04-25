Огонь, вода и трубы по дну Мухавца в Бресте. История с фотографиями

27.04.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

На самом высокой и красивой точке набережной Бреста напротив былого речного порта уже снесли старый частный дом, срезали деревья и готовятся, видимо, копать котлован под семиэтажный элитный дом – так называемую «жемчужину», который выйдет к самой прогулочной дорожке (27 м от реки), чтобы все видели и любовались.

Мы прошлись дорожкой по этому участку берега со старожилом города Петром Бортневским, который с 1954 года жил тут в двухэтажном доме портовиков на берегу, вначале с родителями. Отец его Михаил Григорьевич был матросом-речником, из Гомеля перевез семью в Брест, здесь ему дали жилье, здесь дослужился до капитана.

Этот снимок сделан во дворе этого дома с видом на Мухавец. 50-е гг. прошлого века…

Сын Петр, уже со своей семьей, детьми, а теперь и внуками, живет в этом же доме на берегу реки. Поскольку и сам работал на Гребной базе, то река была, что называется, всегда на виду и в центре жизни.

Петр Бартневский (в темном свитере) с друзьями на берегу в былые годы

На теперешнем пустом месте между улицами К. Маркса и Советских пограничников находился спуск к речной пристани, тут стоял павильон с кассами и залом ожидания для пассажиров рейсового речного теплохода «Резвый», на котором, с остановками, плыли до Бульково, а затем и дальше, до Кобрина. (К словам Петра Михайловича добавлю свое свидетельство об этом, потому что однажды в детстве с мамой и ее соработницами плыла до Бульково, где профсоюзом был устроен отдых на природе). С автобусами тогда был напряг. До большого теплохода по рейсу ходило малое судно, которое в народе звали «лапоть».

Зимний вид пристани

Возле берега стоял причал из бревен, огороженный забором, к которому чалились и теплоход, и буксиры.

Тот самый «лапоть»

Доставленные баржи-рудовозы по 3-5 дней стояли далее у порта в ожидании загрузки и звонка из диспетчерской. Это были тяжелые суда, они бросали якорь, а потому на реке у пристани в местах, где мели, поставили знаки с якорем – чтобы рудовозы не сели на мель или не повредили проложенные под руслом Мухавца трубы для транспортировки воды на другой берег.

Знаки и теперь стоят. И трубы под рекой лежат и готовы к подаче воды на строительство заречных микрорайонов – так объяснил старожил.

Работая на Гребной базе (где сейчас солнечные часы), лет 30 тому назад Петр Михайлович видел, как вели эти трубы из-за моста, (вроде бы от артезианской скважины из района близ Бульково), по нынешнему пляжу, по улице Краснофлотской и дальше вдоль его дома по двору. А потом от коммуникационного подземного пункта со всяческими вентилями на берегу (теперь он прикрыт бетонной плитой напротив запроектированной стройки «жемчужины»), трубы проложили по дну Мухавца на другой берег. Этот трубопровод назывался ДЮКЕР, наверняка на картах Водоканала он значится.

Во всяком случае, когда на том берегу реки, где экологическая тропа, иногда появлялись водные разливы – это протекали трубы, и Водоканал исправлял протеки, свидетельствует старожил набережной.

По двору его дома и вдоль кафе «Ташкент» и четырнадцатиэтажных домов по ул. Интернациональной также проложен газопровод. Я помню большие рвы и положенные в них огромные трубы. Возможно, рядом и электросети, другие коммуникации.

В свое время вдоль берега до речного порта много чего функционировало, еще в 1950-х: деревянное здание портовой амбулатории, телефонная станция, клуб, столовая, буфет. Работал изразцовый (кафельный) завод, цех перемотки электромоторов, цех по переработке капрона.

Это вид с Набережной Бреста, 1960-е гг. Фото сделано с вертолета. Автор Е.Макарчук. На днях снесли под новую застройку нижний домик слева, с белыми стенами. Крайний справа двухэтажный дом — это здание Союза предпринимателей, там когда-то было общежитие портовиков. Аналогичное здание слева от него не сохранилось, его снесли, когда строили 14-этажку в первой половине 80-х, третью в ряду ныне стоящих. Домик справа за деревьями стоит и поныне, там живут потомки судоводов. Слева от этого дома — протяженное строение — там были производственные помещения, включая кафельный заводик. Кстати, он существовал еще с «запольского часу» по адресу Шпитальная 15, , владельцем его был Самуил Белькес. После сентября 1939 г. заводик был национализирован, директором стал Ф.С.Волк.

На пристани выгружались сельчане из Щебрина, других деревень, привозили на продажу излишки продуктов, ореховые удилища для рыбаков и продавали все это на базарной площади на Горке (ее венчали Торговые ряды).

Ушел этот тот лад жизни, но многие его материальные остатки выступают из земли – ступени, фундаменты, а многие находятся в ней скрыто.

Вот для того чтобы не наткнуться на них и не создать аварийные ситуации для горожан, мы и решили опубликовать этот материал со слов брестского старожила. И дополнили снимками из его семейного альбома и не только.