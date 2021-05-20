Чего не хватает немецким школам?

22.05.2021 Deutsche Welle

Представьте себе, в Германии своя библиотека есть далеко не в каждой школе. А если и есть, то иногда это просто ящик или шкаф, который комплектует сам учитель.

«Школьная библиотека — это оазис для обмена, учебы, развития и отдыха. Место получения знаний и зона комфорта», — уверена руководитель школьной библиотеки немецкой гимназии Hölty-Gymnasium Ирина Неме (Irina Nehme).

Школьная библиотека есть не в каждой школе

На всю Германию приходится примерно 50 тысяч общеобразовательных учреждений, включая частные школы. По данным сервиса Schulmediothek, на апрель 2021 года в стране было зарегистрировано 1361 школьных библиотек. «Библиотека есть точно далеко не в каждой школе, — знает Ирина Неме и по своему 17-летнему опыту. — Кроме того, только в этом году школьные библиотеки стали учитываться в национальной статистике». Правда, чтобы их все подсчитать, сначала библиотеки надо еще внести в базу данных. Пока зарегистрировано всего 16: на каждую федеральную землю — по библиотеке, но это, конечно, чисто теоретически.

Конечно, со временем информационная база будет пополняться, и школьные библиотеки встанут, скажем так, на учет, но школы, в которых нет библиотеки, тоже останутся. Как подчеркивает библиотекарь с опытом, «сама школа решает в какой степени для нее важно иметь библиотеку. Кто-то предпочитает оборудовать спортзал, закупить музыкальную аппаратуру или приобрести телескоп, а, может быть, пчелиные ульи или ботанический сад. Для книг тогда отводится небольшое помещение в подвале». Иногда вместо библиотеки стоит просто книжный шкаф, а в начальной школе — просто ящик.

В гимназии Hölty-Gymnasium в Нижней Саксонии, где работает Ирина Неме, библиотека, можно сказать, образцовая. В ней — два библиотекаря с профессиональным образованием. «Роскошь по нынешним временам, — подчеркивает немецкий библиотекарь. — Обычно школьными библиотеками заведуют сами учителя, родители или добровольцы — на общественных началах». Поэтому, одна из проблем, которая стоит перед немецкими школьными библиотеками, — квалифицированный персонал. Другая — сама инфраструктура, которая, по словам библиотекаря из Нижней Саксонии, в Германии очень слабая: в стране нет больше ни одной центральной организации (раньше интересы школьных библиотек представлял Немецкий институт библиотек), отсутствуют научные журналы для библиотекарей, не существует ассоциации школьных библиотек, а есть только одна рабочая группа в федеральном Объединении библиотек.

Ирина Неме вот уже шестой год является членом Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA), поэтому ей есть с чем сравнивать. «Если соотносить с финансовыми возможностями, которые есть у Германии, то ту ситуацию, которую мы имеем на сегодняшний день со школьными библиотеками, нельзя назвать показательным примером. За примером, скорее, лучше отправляться в Австралию, США, Скандинавию. Нам не хватает единообразных структур на национальном уровне, что сильно осложняет развитие библиотечного дела в школах. Для федерализма в образовании есть свои обоснованные причины, но для библиотечной инфраструктуры на уровне школ федерализм означает простой, и это уже на протяжении десятилетий», — критикует Ирина Неме.

Что общего у школьной библиотеки с островом Робинзона Крузо

Если прибегнуть к литературным образам, то школьная библиотека в Германии — остров Робинзона Крузо. Она зачастую существует сама по себе, без контактов с внешним миром и другими библиотеками. Поэтому для Германии так характерны «библиотеки в одном лице». Есть библиотеки и на предприятиях, и в музеях, и в больницах. Но все они, как и в школах, живут своей обособленной жизнью. И только общественные библиотеки входят в одну систему.

В рамках государственных программ финансирования появляются новые школьные библиотеки, но далеко не все, как отмечает немецкий библиотекарь, надолго остаются в образовательном ландшафте. Книжный фонд не актуализируется, библиотека теряет привлекательность… С такими проблемами Ирина Неме в своей библиотеке не сталкивается. Сама гимназия готовится отметить 100-летний юбилей, а школьная библиотека была основана здесь задолго до того, как в Германии стали говорить о ней, как об устоявшейся единице в образовательном ландшафте. «У нас очень живая библиотека, очень востребованная, на перемене собирается до 200 человек. Не все, конечно, выбирают литературу или читают, кто-то играет, кто-то общается с друзьями, кто-то делает уроки», — рассказывает немецкий библиотекарь.

Что страшнее для школьной библиотеки: пандемия или цифровизация?

Напомним, что Нижняя Саксония стала единственной федеральной землей, которая во время первого локдауна закрыла все городские библиотеки для посещения. «Пандемия оказалась для нас огромным шансом», — говорит Ирина Неме. Дело в том, что про школьные библиотеки, по ее словам, просто забыли, и они продолжали работать, внедрив гигиенические концепции и новые стандарты. «Выкинули половину мебели, чтобы обеспечить необходимую социальную дистанцию», — рассказывает Ирина Неме. В библиотеке заработали группы продленки для детей, которые во время закрытия школ, не могли получить дома надлежащий уход. Что доставляет Ирине Неме немало головной боли, так это цифровизация.

«Сейчас мы переживаем критический момент: дигитализация — это шанс, и наша школа технически очень хорошо оборудована, но как только планшеты появились в каждом классе, посещаемость школьной библиотеки сильно снизилась», — отмечает библиотекарь. Такую тенденцию она наблюдает уже последние три года. «Мы работает по максимуму, а книги выдаются реже», — констатирует она. А ведь роль библиотеки в развитии навыков чтения и прививании любви к книгам никто не оспаривает. Но если дети реже будут приходить в эти оазисы, то и достучаться до них будет сложнее. Ирина Неме отмечает, что если раньше критическим считался возраст 13 — 14 лет, когда у подростков резко пропадает желание читать, то сейчас это происходит гораздо раньше: уже в пятом классе сложно мотивировать школьников.

А что и как читают немецкие школьники? В школьной библиотеке Ирины Неме — 1300 учеников. Самыми популярными здесь остаются книги Джоанны Роулинг о Гарри Потере. Правила в библиотеке — совсем не строгие. «Берите, сколько хотите, ради бога, только читайте! — говорит Ирина Неме. — Многие наши посетители забывают принести читательский билет. Мы выдаем книги и без него. А по количеству ограничений у нас нет. Один школьник опустошил три полки. Он набрал книги, чтобы хватило на весь локдаун, если вдруг библиотеки закроют».

29 мая 2021 года в Германии пройдет онлайн-симпозиум, на котором будут обсуждаться самые актуальные проблемы школьных библиотек. Зарегистрироваться на него можно до 24 мая (участие — бесплатно).