Лучшее враг хорошего, или Почему в центре Бреста меняют хорошую новую плитку на дорожках и пилят здоровые деревья?

30.05.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Непонятна ситуация в большом дворе за домами на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Шевченко, где рыбный магазин «Санта». Там было проведено благоустройство, проложены дорожки, уложена плитка. Поставили новые скамейки вдоль дорожек, детские уголки благоустроили. Уже тогда удалили немало зрелых ив и других крупномеров. Правда, подсадили кустики, из которых не все прижились. Вскоре вырезали сирень.

И вот утром 29 мая подходя ко двору в названном месте, услышали пилы и увидели коммунальщиков в жилетах, которые валили большие цветущие каштаны.

А когда вступили во двор, увидели все дорожки без плитки, рядом стояли блоки с плиткой то ли старой, то ли новой — не отличить. А в зелёной зоне поразили новые пни от здоровых деревьев и порушенный даже новый кустарник. Вандализм!

Что же происходит в центре города, на глазах населения? Может, была в СМИ информация о новом проекте благоустройства дворов? Или жители сами попросили убрать озеленение двора? Или один житель пожаловался на, скажем, пение птиц — бывают и такие одиночные жалобы чудаков и неадекватных людей, и целый отряд коммунальщиков послали удовлетворить эту жалобу?

Странно смотреть, как легко губят зелёную красоту Бреста и его воздух, ради чего? Чтобы хорошую плитку заменить на лучшую?

А вот комментарии от наших читателей.