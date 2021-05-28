Лучшее враг хорошего, или Почему в центре Бреста меняют хорошую новую плитку на дорожках и пилят здоровые деревья?

30.05.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Непонятна ситуация в большом дворе за домами на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Шевченко, где рыбный магазин «Санта». Там было проведено благоустройство, проложены дорожки, уложена плитка. Поставили новые скамейки вдоль дорожек, детские уголки благоустроили. Уже тогда удалили немало зрелых ив и других крупномеров. Правда, подсадили кустики, из которых не все прижились. Вскоре вырезали сирень.
И вот утром 29 мая подходя ко двору в названном месте, услышали пилы и увидели коммунальщиков в жилетах, которые валили большие цветущие каштаны.
А когда вступили во двор, увидели все дорожки без плитки, рядом стояли блоки с плиткой то ли старой, то ли новой — не отличить. А в зелёной зоне поразили новые пни от здоровых деревьев и порушенный даже новый кустарник. Вандализм!
Что же происходит в центре города, на глазах населения? Может, была в СМИ информация о новом проекте благоустройства дворов? Или жители сами попросили убрать озеленение двора? Или один житель пожаловался на, скажем, пение птиц — бывают и такие одиночные жалобы чудаков и неадекватных людей, и целый отряд коммунальщиков послали удовлетворить эту жалобу?
Странно смотреть, как легко губят зелёную красоту Бреста и его воздух, ради чего? Чтобы хорошую плитку заменить на лучшую?
А вот комментарии от наших читателей.
Александр Ранак:
Ничего странного в этом нет. Это дорогие работы по благоустройству — значит кто-то получил подряд на выполнение этих работ, на снос деревьев, на укладку плитки, изготовители плитки заработали па поставке, обычно они связаны между собой, и все связанны с службой заказчика. А кроме того, будет продана уже списанная, но хорошая б/у плитка.
Это большая проблема для многих стран, в которых нет гражданского общества, а значит очень слабый общественный контроль. В России та же проблема — этими вопросами занимаются муниципалитеты, а в них не везде дела обстоят гласно и открыто.
Никита Матковский:
Что происходит… А просто освоение бюджетных средств. Деньги запрашиваются «чохом»: на благоустройство дворовых территорий. Выделяются тоже «чохом». Не из расчета копейка в копейку на посадку каждого кустика, на удаления каждого конкретного дерева и вывоз его останков, на латание конкретной дыры в асфальте, стоимости мусорной урны, скамьи, а просто «на благоустройство».
Доводилось подавать заявки на выделение бюджетных средств. Как правило, средства запрашиваются постатейно с оглядкой на расходы предыдущего периода. Главное, не меньше, но и не намного больше.Чтобы была возможность сократить объем запрашиваемых средств. И никакой особой конкретики. Зато попробуйте в конце года не освоить бюджетные средства в полном объеме….
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