Возвращение на родную землю сакрального искусства Брестчины XVII-XVIII веков

19.05.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото: Светлана СОСОННАЯ
В Брестском Музее спасенных художественных ценностей 15 мая открылась невероятно значимая выставка «Сакральное искусство Брестчины XVII-XVIII вв.», привезенная из Минска, из фондов Национального художественного музея РБ.
Наша «Спасенка» за многие годы своей деятельности не раз открывала горожанам и гостям Бреста новые экспозиции собранных ею и даже отреставрированных икон, скульптуры, церковной утвари и других сакральных предметов. Разными путями, часто при предотвращении попыток вывоза за границу, попадали эти духовные ценности в коллекции музея, и происхождением они были не только из Белоруссии, но и из многих других мест.
А вот нынче так устроилось, что на родную землю православной Брестчины вернулись, пусть и на время (выставка продлится до сентября), замечательные иконы, скульптуры, два-три века назад написанные местными мастерами и за это время освященные и намоленные в местных храмах.
Они были вывезены искусствоведами, музейщиками белорусской столицы из церквей сел и местечек Брестчины в 1960-1970-х богоборческих годах, когда храмы закрывали или рушили. Спасенные святыни помещались в музейные фонды, изучались, реставрировались (очень многие в России).
И с течением времени, со смягчением идеологии и нравов, начинали выставляться в музейных экспозициях, печататься в искусствоведческих монографиях, демонстрироваться на выставках за рубежом.
Именно на страницах фолианта «Жывапiс Беларусi XII-XVIII стагоддзяу», вышедшей в свет в 1980 году в издательстве «Беларусь» (составители Высоцкая Н.Ф. и Карпович Т. А.), я увидела многие образа из храмов малоритских, кобринских, ивацевичских, пружанских, пинских, лунинецких. Я для себя даже приблизительно подсчитала, что больше всего оригинальных произведений иконописи в коллекции НХМ РБ – берестейские.
На открытии выставки на ограниченном экспозиционном пространстве брестского Музея спасенных ценностей привезенные из Минска иконы произвели невыразимое впечатление: хотелось не только вглядываться, постигать эти «окна в небо», но молиться святыням.
Икона со Святителем Николаем и Богоматерью Борунской с избранными святыми на одной небольшой доске под стеклом (происходит из д. Черняково Березовского района) поразила неожиданно крестьянским ликом-обликом свт. Николая, похожим на моих дедов-полешуков. Перед этим образом молились они о детях своих и внуках.
Из Пречистенской церкви д. Шерешево Пружанского района, разрушенной в 1957 году, поступили в Национальный художественный музей РБ иконы трехъярусного иконостаса – единственного цельного иконостасного комплекса в музейных собраниях Беларуси.
Удивительно трогательны иконы «Целование Иоакима и Анны. Благовещение Анны» и другие из этого ряда о родителях и Рождестве Девы Марии, чьи сюжеты редки для традиционного праздничного ряда и соединяют нашу священную память с Византией.
Директор Музея спасенных ценностей Ирина Тарима призналась от имени брестчан, что мы счастливы оттого, что святыни наконец вернулись на свою родину; а перед этим их видели в Ватикане и Лихтенштейне, в России, Испании и других странах.
На презентации говорилось об условном Малоритском мастере, кисти которого, по мнению специалистов, принадлежат иконы Шерешевского иконостаса, а также группа икон, 14 из которых сохранились и находятся в церквях ближайших к Бресту районов.
Изучение их позволило выдвинуть версию, что автор этих высокохудожественных образов работал в середине XVII века в Берестье, где тогда действовали православные монастыри – Симеоновский и Рождества Богородицы. Настоятелем обоих монастырей тогда был Афанасий Филиппович, позже причисленный к лику белорусских святых.
Возможно, икона «Целование Иоакима и Анны» и иже с нею были выполнены для иконостаса церкви Рождества Богородицы одноименного брестского монастыря. Иконы «Богоматерь Одигитрия» и «Деисус» могли первоначально входить в состав иконостаса Симеоновского храма одноименного православного монастыря. Когда в 1830-60 годах в связи со сносом древнего города и строительством Брестской крепости монастырские храмы были разрушены, их святыни, возможно, переданы местным церквям (это я пересказываю аннотацию выставки и услышанное на ее презентации).
На презентации выставки представители отдела древнего искусства НХМ РБ рассказывали о золотом фонде белорусского искусства, в котором значимая часть – сакральное искусство Брестчины XVII-XVIII веков. Об их спасении и реставрации, о белорусской школе иконописи, которой присущи в слиянии высокий профессиональный уровень и яркий местный колорит.
Брестский историк, автор книг по Берестью и сакральной архитектуре, исследователь иконописи Валерий Мороз признался в своей особой любви к этому виду искусства, спасением которого занимался со студенчества. Живо прозвучали его воспоминания об участии в советское время в экспедициях под руководством Надежды Федоровны Высоцкой, чьи ученики – ныне ведущие специалисты НХМ РБ — и привезли выставку древнебелорусской иконописи в Брест.
Большое спасибо им и всем, кто причастился святому делу сохранения высокого искусства древности, спасения духовных святынь.
Как сказала старший научный сотрудник отдела древнего искусства НХМ РБ, хранитель коллекции древнерусской иконописи Любовь Сысоева, «когда мы сохраняем наши святыни – тогда мы народ».
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