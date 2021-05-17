Возвращение на родную землю сакрального искусства Брестчины XVII-XVIII веков

19.05.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото: Светлана СОСОННАЯ В Брестском Музее спасенных художественных ценностей 15 мая открылась невероятно значимая выставка «Сакральное искусство Брестчины XVII-XVIII вв.», привезенная из Минска, из фондов Национального художественного музея РБ.

Наша «Спасенка» за многие годы своей деятельности не раз открывала горожанам и гостям Бреста новые экспозиции собранных ею и даже отреставрированных икон, скульптуры, церковной утвари и других сакральных предметов. Разными путями, часто при предотвращении попыток вывоза за границу, попадали эти духовные ценности в коллекции музея, и происхождением они были не только из Белоруссии, но и из многих других мест. А вот нынче так устроилось, что на родную землю православной Брестчины вернулись, пусть и на время (выставка продлится до сентября), замечательные иконы, скульптуры, два-три века назад написанные местными мастерами и за это время освященные и намоленные в местных храмах. Они были вывезены искусствоведами, музейщиками белорусской столицы из церквей сел и местечек Брестчины в 1960-1970-х богоборческих годах, когда храмы закрывали или рушили. Спасенные святыни помещались в музейные фонды, изучались, реставрировались (очень многие в России). И с течением времени, со смягчением идеологии и нравов, начинали выставляться в музейных экспозициях, печататься в искусствоведческих монографиях, демонстрироваться на выставках за рубежом.

Именно на страницах фолианта «Жывапiс Беларусi XII-XVIII стагоддзяу», вышедшей в свет в 1980 году в издательстве «Беларусь» (составители Высоцкая Н.Ф. и Карпович Т. А.), я увидела многие образа из храмов малоритских, кобринских, ивацевичских, пружанских, пинских, лунинецких. Я для себя даже приблизительно подсчитала, что больше всего оригинальных произведений иконописи в коллекции НХМ РБ – берестейские. На открытии выставки на ограниченном экспозиционном пространстве брестского Музея спасенных ценностей привезенные из Минска иконы произвели невыразимое впечатление: хотелось не только вглядываться, постигать эти «окна в небо», но молиться святыням. Икона со Святителем Николаем и Богоматерью Борунской с избранными святыми на одной небольшой доске под стеклом (происходит из д. Черняково Березовского района) поразила неожиданно крестьянским ликом-обликом свт. Николая, похожим на моих дедов-полешуков. Перед этим образом молились они о детях своих и внуках. Из Пречистенской церкви д. Шерешево Пружанского района, разрушенной в 1957 году, поступили в Национальный художественный музей РБ иконы трехъярусного иконостаса – единственного цельного иконостасного комплекса в музейных собраниях Беларуси. Удивительно трогательны иконы «Целование Иоакима и Анны. Благовещение Анны» и другие из этого ряда о родителях и Рождестве Девы Марии, чьи сюжеты редки для традиционного праздничного ряда и соединяют нашу священную память с Византией. Директор Музея спасенных ценностей Ирина Тарима призналась от имени брестчан, что мы счастливы оттого, что святыни наконец вернулись на свою родину; а перед этим их видели в Ватикане и Лихтенштейне, в России, Испании и других странах.

На презентации говорилось об условном Малоритском мастере, кисти которого, по мнению специалистов, принадлежат иконы Шерешевского иконостаса, а также группа икон, 14 из которых сохранились и находятся в церквях ближайших к Бресту районов. Изучение их позволило выдвинуть версию, что автор этих высокохудожественных образов работал в середине XVII века в Берестье, где тогда действовали православные монастыри – Симеоновский и Рождества Богородицы. Настоятелем обоих монастырей тогда был Афанасий Филиппович, позже причисленный к лику белорусских святых. Возможно, икона «Целование Иоакима и Анны» и иже с нею были выполнены для иконостаса церкви Рождества Богородицы одноименного брестского монастыря. Иконы «Богоматерь Одигитрия» и «Деисус» могли первоначально входить в состав иконостаса Симеоновского храма одноименного православного монастыря. Когда в 1830-60 годах в связи со сносом древнего города и строительством Брестской крепости монастырские храмы были разрушены, их святыни, возможно, переданы местным церквям (это я пересказываю аннотацию выставки и услышанное на ее презентации). На презентации выставки представители отдела древнего искусства НХМ РБ рассказывали о золотом фонде белорусского искусства, в котором значимая часть – сакральное искусство Брестчины XVII-XVIII веков. Об их спасении и реставрации, о белорусской школе иконописи, которой присущи в слиянии высокий профессиональный уровень и яркий местный колорит.