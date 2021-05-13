Полнота жизни в красках. 70 лет брестскому художнику Леониду Ротько

15.05.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Многие знатоки и любители живописи, впервые знакомясь с работами Леонида Ротько, сразу ощущали некое родство его стиля с признанными мастерами импрессионизма, такими как Ван Гог или Сезанн. С легкой руки журналистов за художником закрепилась лестная характеристика – брестский Ван Гог. А за четыре десятилетия, что Леонид Ротько живет и трудится в Бресте, я бы все-таки назвала этот феномен художника его уникальным и неповторимым стилем: Ротько-стиль.

Этот стиль позволял в темноватой мастерской создавать многочисленные натюрморты с особым свечением цветов и предметов, выписанных, казалось бы, такими плотными, сочными мазками. Для меня эти натюрморты полны еще и сумеречной мистики, которая не исчезает даже при ясном свете дня: я каждое утро вглядываюсь в лёнины букеты у себя на стене. И в городские пейзажи, которые тоже однозначно Ротько-стиль – при всей узнаваемости бульваров и скверов. Я специально такой осенний маленький уголок бывшей Думской площади приобрела у художника и подарила внуку, который учится в Гродно: пусть Брест будет у него на глазах.

На открытии юбилейной выставки «Леонид Ротько – 70» в брестском центральном выставочном зале на Советской не было автора и его семьи – такой парадокс времени и возраста, когда все силы были отданы весомой экспозиции из более чем 50 новых работ – и художник захворал. Но на вернисаж пришли товарищи по цеху, от души высказали свои чувства и мысли, передали поздравление и грамоту от властей. Посетители-почитатели Ротько выдали свои поздравления, цветы, подарки, наконец, восхищение талантом и самоотдачей зрелого художника. Много добрых слов было адресовано настоящей музе Леонида Ротько — его жене Екатерине, которая самоотверженно ведет по житейскому морю семейную ладью, создает тепло домашнего очага, красоту в доме и вокруг него.

А полотна и листы Леонида Ротько – это полнота жизни, духовной зрелости, красок. Наконец-то можно было увидеть галерею лёниных ню, пять лет тому непроявленных.

Выставку Леонида Ротько надо смотреть и показывать молодым: когда-нибудь этот факт посещения выставки работ замечательного брестского художника-импрессиониста станет их личным достижением и будет оценен их детьми и внуками.