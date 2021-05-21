Лютня зазвучала в стенах брестской «Спасенки»

23.05.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Только рассказали о замечательной выставке «Сакральное искусство Брестчины XVII—XVIII веков» в Музее спасенных художественных ценностей Бреста, а уже спустя неделю, 21 мая, среди уникальных образов и скульптуры состоялся концерт-лекция о музыке Ренессанса и Барокко, которая звучала и в наших краях в то время. Ее представили в Бресте пинский музыкант и создатель старинных струнных инструментов Юрий Дубновицкий и его ученик Стефан.

Уроженец Пинска Юрий Дубновицкий в свое время закончил Брестское музыкальное училище по классу классической гитары. После окончания училища он преподавал в Пинской музшколе, а теперь ведет в местной детской школе искусств и гитару, и лютню.

Мастер обратился к конструированию оригинальных струнных старинных инструментов, для которых писались композиции в Средневековье, и они органично зазвучали в его руках и в исполнении его учеников, ансамбля старинной музыки, который составили эти ученики.

О непростом и долгом пути создания инструментов и изучении и исполнении старинной музыки рассказал Юрий Дубновицкий в музее, демонстрируя виолу да гамба и лютни. В рассказе прозвучали имена белорусского профессора Евгения Гридюшко, который помог пинскому музыканту информацией о конструировании старинных инструментов, английского лютниста Брайана Райта, который в 1998 году приезжал с концертом в Пинск. В 1999 году мастер из Пинска создал первую в Беларуси лютню эпохи Ренессанса, а в 2012 году он уже выполнил музейный образец этого инструмента для Мирского замка.

С интересом участники вечера в «Спасенке» слушали рассказы пинчан о том, как на Берестейской земле во дворцах и усадьбах появились исполнители лютневой музыки, привезенные из Италии Боной Сфорцой, как эта музыка создавалась уже в наших краях, вбирая в себя национальный колорит и становясь аутентичной.

А затем лютнист Стефан, участник и лауреат международных престижных фестивалей и конкурсов, играл музыку Барокко из «Остромечевской тетради» (она же Полоцкая, Ягеллонская), европейских композиторов – и неспешные эти композиции органично вписывались в камерную обстановку музея и выставки древнего сакрального искусства Брестчины.

И пусть не много слушателей было у этого концерта-лекции, но послевкусие его останется надолго в памяти.

Спасибо за встречу!