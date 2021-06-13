Презентация книги «Брестская епархия: история и современность» прошла в Брестской областной библиотеке

15.06.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В отделе краеведения 14 июня собрались представители духовенства Брестской епархии и читатели, краеведы, почитающие нашу духовную историю, чтобы ближе познакомиться с новым изданием, посвященным 30-летию воссозданной Брестской епархии Белорусской Православной Церкви.

Вел презентацию церковный историк Евгений Мшар. Познакомив с общим строением книги, он предоставил слово священнослужителям.

Передав присутствующим благословение Иоанна, Ахиепископа Брестского, под эгидой которого увидело свет юбилейное издание, секретарь епархии Сергий Петрусевич в своей речи сказал: «Мы с вами находимся на земле, которая пропитана духом Православия». И подтвердил эти слова примерами из священной истории нашего края, где православие было стержнем духовной жизни с IX века, а с XIII столетия православные князья Владимиро-Волынского княжества строили одновременно города, и оборонительные башни, и церкви и монастыри, писали иконы для них.

Небесным покровителем Бреста стал преподобномученик Афанасий Филипович, игумен двух православных монастырей древнего Берестья, три столетия тому назад стоявший за православную веру отцов. Преданность своему делу до смерти – это не только образное выражение, это реальный подвиг святого Афанасия Брестского, которого чтит православное большинство нашего края.

Клирик Димитрий Нагнибеда рассказал о структуре юбилейного издания, работе над ним.

Далее Евгений Мшар повел рассказ об историческом наполнении книги «Брестская епархия…»

В начале книги размещено приветствие Митрополита Филарета, в 1990-х годах в чине Патриаршего экзарха Беларуси открывавшего Брестскую епархию и какое-то время даже руководившего ею, до того часа, когда епархию возглавил епископ Константин (Хомич).

Недавно почившего митрополита Филарета высоко чтут на Брестской земле, и, забегая наперед, сообщу, что на встрече предложили создать мемориальные знаки во имя его.

В продолжение знакомства с новой книгой на экране был показан ряд исторических фотографий храмов и святых мест, священнослужителей, кто отдал много сил и даже жизнь ради веры, прозвучали комментарии церковного историка.

Одна из ответственных за выпуск книги Евгения Морозова рассказала о просветительско-социальных направлениях деятельности Брестской епархии, в которой в 1990 году насчитывалось 79 приходов, а в 2020 – уже более 200. Несть числа добрым делам храмов и прихожан: воскресные школы, молодежные братства, сестричества по оказанию помощи больным и престарелым, благотворительные проекты и инициативы.

От их перечисления разговор перешел на православное краеведение, где больше поднимались проблемные темы – о сохранении семейной, родовой памяти среди школьников и молодежи, для чего необходимо привлечение их к сбору хотя бы снимков из старых семейных альбомов, писем из бабушкиных шкатулок, чтобы можно было аккумулировать приходские истории на базе воскресных школ для показа специалистам – историкам и краеведам. О проблеме памяти говорил журналист и краевед Николай Александров, от него же прозвучало предложение о подготовке к 100-летию народного батюшки – протоиерея о. Евгения Парфенюка (11 августа), возведшего Свято-Воскресенский собор-памятник в Бресте и ставшего его первым настоятелем. Отец Евгений при жизни сам организовал историческую комнату при соборе, где были уже собраны некоторые материалы о ветеранах Великой Отечественной войны. Теперь же, в год 80-летия памяти этой трагедии, преодоленной всем миром, а также в честь 100-летия первого настоятеля и достойного пастыря, хорошо бы продолжить его начинание информационной экспозицией (а у брестчан имеется немало фотоснимков, есть и видеоматериалы, которыми поделятся) про храм-памятник в честь 50-летия Великой Победы и про судьбу и служение о. Евгения Парфенюка.

И повторим предложения от брестского краеведа Валерия Мороза, одно из которых мы озвучили в начале этой статьи: создать в Бресте мемориальные знаки в честь митрополита Филарета. Еще было предложение означить мемориальными досками на храмах имена заслуженных священников Константина и Митрофана Зноско, переиздать духовные сочинения Константина Зноско.