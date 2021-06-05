Брестский фестиваль духовных песнопений: «И дух смирения, терпения, любви \ И целомудрия мне в сердце оживи…»

07.06.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Вот уже в 19-й раз районный центр Дрогичин на один день стал по факту областным центром, приняв на своей территории десятки вокальных коллективов из самых разных уголков области: здесь 6 июня 2021 года прошел XIX фестиваль православных духовных песнопений «Пойте Богу нашему, пойте…»
Второй год пандемия коронавируса сужает возможности различных форумов, культурных событий, и все-таки здорово, что ему противостоят творческие силы белорусов.
Так и епархиальный фестиваль в Дрогичине показал, как духоподъемно подействовал музыкальный форум и на участников на сцене, и на зрителей, которых посадили только на половину мест в зале. Однако всю большую программу фестиваля отсмотрели и мамы с детишками, и пожилые, с палочками, пенсионеры.
Мне не удалось увидеть первое отделение фестиваля, но многие детские и юношеские хоры хорошо знакомы. А изучив по программке их репертуар, сделала для себя обобщение: кроме традиционных духовных песнопений юные вокалисты исполнили много композиций на слова Александра Пушкина, Александра Блока, Сергея Есенина и других поэтов.
А если вспомнить, что нынешний епархиальный фестиваль проходил 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, который празднуется как День русского языка, то это обстоятельство не кажется случайным.
Я также не случайно вынесла в заголовок строки из пушкинского стихотворения, прозвучавшего как песнопение в исполнении одного из молодежных хоров. Строки эти призывают к воспитанию умного сердца – и в детстве, и в зрелости:
«И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи».
А что сильнее воздействует на человека, нежели слово, помноженное на музыку, хоровое пение?
Дрогичин собрал церковные хоры из Бреста, Березы, Кобрина, Пружан, Каменца, Жабинки и далеких сел.
И особенно отрадно, что формат епархиального фестиваля развивается – не числом, а умением, вбирает новые креативные формы. Так, в фойе Дрогичинского ГДК участники и зрители смогли посмотреть оригинальные живописные пейзажи Людмилы Шлег, члена Союза композиторов РБ, которые демонстрировались раньше в Бресте в рамках выставки иконописи «Светоносная сень».
Второе отделение фестивальной программы открыл автор музыки и исполнитель, священник Алексий Борзов православного прихода храма Успения Пресвятой Богородицы д. Речица Каменецкого района. Батюшка с гитарой вышел на сцену еще в долгом перерыве и, по просьбе слушателей, спел для знакомства пару своих песен. А потом ведущие объявили его выступление, и он продолжил сольное исполнение своих песен на стихи современных поэтов. На песне «Преображение» к исполнителю присоединился хор собора Воскресения Христова г. Бреста – и вокально и инструментально окаймил композицию Алексия Борзова.
Должна признаться, что я видела, как на репетиции в дрогичинском доме брестской хористки рождался этот совместный красивый проект – и это были интересные поиски, которые добавили красок фестивалю.
Но продолжу о программе второго отделения. У каждого хора были свои репертуарные находки, вокальный исполнительский класс. Так, в исполнении брестского хора Воскресенского собора под руководством Лии Крац меня особенно впечатлило песнопение «Христос воскресе» Гребенщикова с солисткой Оксаной Савиной.
Маленькой солисткой Матреной запомнилось выступление хора прихода в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы г.Кобрина – они исполнили всемирно известную «Аллилуйю» («Спасибо, Бог») Коэна-Агутина.
Для меня настоящим открытием стал мужской хор прихода храма Святой Живоначальной Троицы агрогородка Бездеж Дрогичинского района под управлением регента протоиерея Геннадия Ворона. Такое мощное, я бы сказала, вдохновенное звучание приходского хора сделает честь и на республиканском или международном форумах.
Большую программу исполнил хор духовенства Брестской епархии – регент Валерий Грицук, он же замечательно солировал и в духовных песнопениях, и в песнях военных лет.
Очередной фестиваль «Пойте Богу нашему, пойте…» оставил в душах слушателей много ярких впечатлений.
Ждем XX, юбилейный, епархиальный форум православных духовных песнопений.
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