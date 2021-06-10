«Модное место»: омоложение старого музейного дела? В Брестском областном краеведческом музее прошло шоу «Под лупой»

12.06.2021 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото БРОКМ

На шоу заранее активно приглашали в рекламных роликах, где обещали знакомство с лучшими поступлениями в музейный фонд-2020, рассказ о них авторитетных экспертов, наконец, обсуждение и выбор экспоната-победителя. И все это было задумано не только в стенах БрОКМ, но и с демонстрацией on—line в соцсетях, с возможностью позвонить по вайберу в студию, то есть, музей.

Так оно и было. 10 июня. В ярком свете с микрофоном в руках энергичный шоумен Виталий Иванов, он же научный сотрудник областного музея, громогласно первым представил уже хорошо известный в Бресте артефакт – факсимильное издание Брестской Библии 1563 года, которую подарили нам в год Тысячелетия Бреста и презентовали в Музее истории города, в областной библиотеке, в СМИ.

А до этого велась многолетняя работа по возвращению раритета в город, где в XIV веке он был напечатан в типографии Николая Радзивилла Черного, Берестейского старосты и канцлера ВКЛ. О большой многолетней работе в этом направлении свидетельствует и ранее поставленный перед областной библиотекой памятник Брестской Библии, и многочисленные статьи в серии «Берестейские книгосборы», наконец, недавняя презентация в стенах областной библиотеки книги Алеся Суши «Асэнсаванне шэдэўра. Берасцейская Бiблiя», изданной Национальной библиотекой Беларуси в 2020 году.

Кстати, на музейном шоу связались по вайберу с минским автором книги, известным историком и библиотечным деятелем, и Алесь Суша обогатил рассказ эксперта БрОКМа про Радзивилловскую Библию своим взглядом на значение старопольского перевода и издания Священного Писания в XIV веке для современной Беларуси.

Лично подержавший в руках Библию – фолиант весом в 15 кг – ведущий задал собеседнику на экране вопрос, не станет ли она главным «Поступлением-2020»? На этот, по сути, риторический вопрос ответ был предрешен. Да и как сравнивать такие разные предметы разных музейных коллекций, как древнюю духовую книгу и более скромные прикладные наряды-строи местных жителей, пусть и являющиеся высокохудожественными образцами народной культуры, и фотографию редкой птицы орла-змееяда, пусть и сделанную большими трудами?

Хотя они тоже уникальные явления музейных коллекций БрОКМа, о которых замечательно рассказали научные работники областного музея на ток-шоу.

Мы помним специальные выставки из коллекций мягкой этнографии или орнитологические, где действительно как под лупой можно было рассмотреть узоры и образы, фотографии и при этом оценить их в сравнении, в широкой ретроспекции, в подробной тематической экспозиции.

Несомненно хорошо, что музейные пополнения популяризируются в новых музейных проектах, как и в новом шоу «Под лупой» (правда, мне кажется, что название не оправдывается практикой: под лупой, близко, ничего не рассматривается, скорее, издалека ведется рассказ о предметах. Но на экране, на фотографиях после шоу, возможно, зрители и увидят какие-то подробности в приближении).

Разумеется, нужен и такой модный проект, который, используя современные средства коммуникации и выразительности, интерактивное общение, донесет до пользователей соцсетей, среди которых много молодых людей, наши культурные ценности, традиции и тренды музейного дела.

Но мне кажется, что современный музей может быть модным местом и без большого шума, света, стилистики телешоу. И это доказали недавние замечательные проекты «18 квартал», с живым интерактивным обсуждением истории Бреста, однопредметные показы раритетов БрОКМа, которые надо повторять и раскрывать новые артефакты из огромных запасников музея. Системно, профессионально, с высоким уровнем культуры.

«Служенье муз не терпит суеты…»